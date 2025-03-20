Afyonkarahisar'da Otopark İşletmecisine Uyuşturucu Operasyonu

Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri aldıkları ihbar üzerine düğmeye bastı. Otopark işletmecisi A.L., isimli şahsın uyuşturucu bulundurduğu ve kullandığı yönünde ihbar alan jandarma operasyon düzenledi.

Şahsın ev ve iş yerine baskın yapan ekipler 6 gram esrar, bir adet uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tüfek ve 45 mermi ele geçirdi.

Gözaltına alınan A.L.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: İHA