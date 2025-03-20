Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sürpriz Telefon Görüşmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırıkkale'de uzun süredir hastalıkla mücadele eden Cengiz Subaşı ile görüntülü konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırıkkale'de uzun süredir hastalıkla mücadele eden Cengiz Subaşı ile görüntülü telefon görüşmesi yaparak geçmiş olsun dileklerini iletti. Görüşme sırasında, Erdoğan, "Allah şifalar versin, geçmiş olsun. Ramazan-ı Şerif'in mübarek olsun" diyerek Subaşı'na moral verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu jesti, Subaşı ve ailesini duygulandırdı.
Kaynak: İHA
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