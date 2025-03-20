Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sürpriz Telefon Görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırıkkale'de uzun süredir hastalıkla mücadele eden Cengiz Subaşı ile görüntülü konuştu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırıkkale'de uzun süredir hastalıkla mücadele eden Cengiz Subaşı ile görüntülü telefon görüşmesi yaparak geçmiş olsun dileklerini iletti. Görüşme sırasında, Erdoğan, "Allah şifalar versin, geçmiş olsun. Ramazan-ı Şerif'in mübarek olsun" diyerek Subaşı'na moral verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu jesti, Subaşı ve ailesini duygulandırdı.

Kaynak: İHA

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