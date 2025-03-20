Adıyaman'da Jandarmadan Uyuşturucu Baskını

Adıyaman'da jandarma ekipleri 9 eve baskın düzenledi. Uyuşturucu operasyonunda 14 şahıs yakalandı.

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Adıyaman'da Jandarmadan Uyuşturucu Baskını

Adıyaman'da Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Jandarma, 9 eve baskın gerçekleştirdi. Evlerden toplam 4 gram metamfetamin, 66 gram bonzai ham maddesi, 2 gram kenevir tohumu, 2 gram esrar, 14 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 ruhsatsız tabanca ve 1 dedektör ele ele geçirildi.

Adıyaman'da Jandarmadan Uyuşturucu Baskını - Resim : 1

Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı.

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Kaynak: DHA

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