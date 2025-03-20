İzmir’deki Aranan Şüphelilere Yönelik Operasyon, 176 Gözaltı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’nün koordinasyonunda, kent genelinde güvenliği sağlamak amacıyla düzenlenen operasyona 281 polis katıldı.

Eş zamanlı olarak 110 adrese baskınlar yapıldı. 'Hırsızlık, silahla yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, uyuşturucu ticareti, dolandırıcılık ve görevi yaptırmamak için direnme' gibi suçlardan aranan 176 kişi gözaltına alındı.

Operasyon, dün saat 06.00’da başladı ve 24 saat sürdü. Yapılan aramalarda 1 kuru sıkı tabanca, 1 pompalı tüfek ve 1 bıçak ele geçirildi.

Kaynak: DHA