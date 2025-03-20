İzmir’deki Aranan Şüphelilere Yönelik Operasyon, 176 Gözaltı

İzmir’de, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan şüphelilere yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi.

İzmir’deki Aranan Şüphelilere Yönelik Operasyon, 176 Gözaltı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’nün koordinasyonunda, kent genelinde güvenliği sağlamak amacıyla düzenlenen operasyona 281 polis katıldı.

Eş zamanlı olarak 110 adrese baskınlar yapıldı. 'Hırsızlık, silahla yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, uyuşturucu ticareti, dolandırıcılık ve görevi yaptırmamak için direnme' gibi suçlardan aranan 176 kişi gözaltına alındı.

Operasyon, dün saat 06.00’da başladı ve 24 saat sürdü. Yapılan aramalarda 1 kuru sıkı tabanca, 1 pompalı tüfek ve 1 bıçak ele geçirildi.

Kaynak: DHA

Etiketler
İzmir Operasyon
Düzce’de Sobayı Tutuşturmak İsterken Alevler Arasında Kaldı Düzce’de Sobayı Tutuşturmak İsterken Alevler Arasında Kaldı
Dünyanın En Güçlü Orduları 2025 Sıralaması Açıklandı: Türkiye O Ülkeleri Solladı, Sıralaması Şaşırttı Dünyanın En Güçlü Orduları 2025 Sıralaması Açıklandı: Türkiye O Ülkeleri Solladı
Google'da Bir Devir Sona Eriyor! Google Asistan Kapanıyor, Yerine Bakın Ne Geçecek Google'da Bir Devir Sona Eriyor! Google Asistan Kapanıyor, Yerine Bakın Ne Geçecek
Ordu'nun Bazı İlçelerinde Eğitime Kar Engeli Ordu'nun Bazı İlçelerinde Eğitime Kar Engeli
ÇOK OKUNANLAR
Gazeteler, Ekrem İmamoğlu’nun Gözaltına Alınmasını Nasıl Gördü? İşte 20 Mart 2025 Manşetleri… Gazeteler, Ekrem İmamoğlu’nun Gözaltına Alınmasını Nasıl Gördü? İşte 20 Mart 2025 Manşetleri…
SSK’lı, BağKur’lu ve Tüm Emeklilere Verilecek: Banka Promosyonları Kızıştı! 25 Bin Liranın Üstüne Çıktı SSK’lı, BağKur’lu ve Tüm Emeklilere Verilecek: Banka Promosyonları Kızıştı! 25 Bin Lira....
Havalimanlarında Yeni Dönem: Uçaklarda Artık Tamamen Yasaklandı Havalimanlarında Yeni Dönem: Uçaklarda Artık Tamamen Yasaklandı
Bayram Öncesi Büyük Zam Hareketliliği! Ağızlarda Acı Tat Bırakacak Bayram Öncesi Büyük Zam Hareketliliği! Ağızlarda Acı Tat Bırakacak
Maaşım 150 Bin Liranın Altına İnmiyor Dedi, Herkese Önerdi: Oturduğu Yerden Para Kesiyor! Maaşım 150 Bin Liranın Altına İnmiyor Dedi, Herkese Önerdi: Oturduğu Yerden Para Kesiyor!