Tekirdağ'da Ekiplerden Kaçak Tütün Operasyonu

Kaçakçılıkla mücadele hız kesmeden devam ediyor. Tekirdağ'da ekipler, 11 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.

Tekirdağ'da Ekiplerden Kaçak Tütün Operasyonu

Tekirdağ - Çerkezköy'de kaçak tütün operasyonu düzenlendi. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, bir ev ve iş yerine baskın yaptı.

1 adet otomatik makaron dolum makinesi, 25 bin 760 adet boş ve dolu makaron, 11 kilogram tütün ve 160 adet mükerrer TAPDK bandrolü yakalandı. 1 şahıs hakkında ise işlem başlatıldı.

Tekirdağ'da Ekiplerden Kaçak Tütün Operasyonu - Resim : 1

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Kaynak: İHA

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