Tekirdağ'da Ekiplerden Kaçak Tütün Operasyonu

Tekirdağ - Çerkezköy'de kaçak tütün operasyonu düzenlendi. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, bir ev ve iş yerine baskın yaptı.

1 adet otomatik makaron dolum makinesi, 25 bin 760 adet boş ve dolu makaron, 11 kilogram tütün ve 160 adet mükerrer TAPDK bandrolü yakalandı. 1 şahıs hakkında ise işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA