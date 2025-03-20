Yangında Can Pazarı: İtfaiye Kurtardı

İzmir Buca'da üç katlı apartmanda yangın çıktı. Yatak odasından aniden yükselen alevleri gören komşular hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.

Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine intikal etti. İtfaiye erleri yangını kontrol altına aldı.

Alevlerin arasında mahsur kalan bir kişi ise kurtarıldı. Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA