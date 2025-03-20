İstanbul Valiliği'nden CHP'nin Toplantısına Yasak

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP'nin Cumartesi günü Haliç Kongre Merkezi'nde yapmayı planladığı toplantının Valilik tarafından yasaklandığını duyurdu.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında olduğu 106 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından 87 kişi gözaltına alındı. İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından birçok kentte protesto gösterileri düzenlendi.

İstanbul Valiliği'nden CHP'nin Toplantısına Yasak - Resim : 1

İstanbul’da toplantı, gösteri ve yürüyüşler 4 gün süreyle yasaklanırken, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, partisinin Cumartesi gübü Haliç Kongre Merkezi’nde yapmayı planladığı toplantının İstanbul Valiliği tarafından yasaklandığını duyurdu.

Günaydın, “Pazar günü Nevruz’a izin verdi valilik. Vermelidir, Nevruz önemli bir kutlamadır. Ama Nevruz’a izin veren valiliğin cumartesi günü, Haliç Kongre Merkezi’nde yapılacak toplantıya yönelik yasaklama kararı aldığını ifade edelim. CHP’yi ötekileştirmeye kalkışmak, İstanbul Valisi’nin, savcısının boyunu 50 kere aşar. Bu yasaklama talimatını veren her kimse, 2911 Sayılı Yasa’nın 4/A maddesine açıp baksın bir zahmet. O 4/A diyor ki: ‘Siyasal partilerin kapalı salon toplantıları, her türlü yasaklamanın istisnasını oluşturur.’” İfadelerini kullandı.

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Kaynak: ANKA

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