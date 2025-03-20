Gazeteci Merdan Yanardağ'a Hapis Cezası
TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında açılan davada karar çıktı. Yanardağ'a "devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılamak" suçlamasıyla 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Gazeteci Merdan Yanardağ hakkında, “AKP’nin siyasal etiği Türkiye’yi hangi noktaya getirdi?” başlıklı videodaki konuşmaları nedeniyle dava açılmıştı.
"Devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılamak" gerekçesiyle açılan davanın ikinci duruşması görüldü.
İstanbul 30. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Yanardağ katılmadı. Mahkeme, Merdan Yanardağ'ın 1 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.
Kaynak: ANKA