RTÜK Başkanı Duyurdu: Merdan Yanardağ'ın Sözlerinin Ardından TELE1'e İnceleme Başlatıldı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), TELE1 kanalında yayımlanan '18 Dakika' programında Merdan Yanardağ'ın konuşmaları üzerine, yayın kuruluşu hakkında inceleme başlatılacağını açıkladı.

TELE1’e inceleme başlattığını duyuran RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, şu ifadeleri kullandı:

'BU ŞAHISLARIN GERÇEK NİYETLERİ...'

"Basın özgürlüğü sorumluluk gerektirir. Her fırsatta İslam âlemine yönelik zehir kusmayı adet haline getiren şahıslar, bu sefer de Suriye’deki gelişmeler üzerine bilinçaltlarındaki habis fikirleri dışa vurmuşlardır. İslam dünyasının ortaçağ karanlığında olduğunu iddia edenler, aslında kendi fikir dünyalarının karanlığından hiçbir zaman çıkamamışlardır. Bu şahısların gerçek niyetleri, Suriye’deki gelişmeleri bahane ederek Türkiye’de bir mezhep çatışmasına zemin hazırlamaktır. Unuttukları ise; Türkiye artık eski Türkiye değildir ve milletimiz bu şark kurnazlıklarına kanmamaktadır. 6112 sayılı Kanun son derece açık ve nettir; medya hizmet sağlayıcıları, ırk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez.

İNCELEME BAŞLATILDI

Hâl böyleyken, Tele 1 ekranlarında 10.03.2025 tarihinde yayınlanan 18 Dakika isimli programda Merdan Yanardağ’ın kamu vicdanını derinden yaralayan ve toplumsal hassasiyetleri hiçe sayan ifadeleri nedeniyle ilgili yayın kuruluşu hakkında gerekli inceleme başlatılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

MERDAN YANARDAĞ NE DEMİŞTİ?

HTŞ'nin Suriye'de Alevi katliamı yaptığını savunan Yanardağ şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sivil, silahsız insanları gözünü kırpmadan katleden gözü dönmüş caniler... Bakın, dinci terörizm bu işte, cihatçı terörizm bu. Mezhep savaşı başlatmak dünyanın Orta Çağ'ına aittir, arızadır. 'İslam dünyasının Orta Çağ'ı devam ediyor' derken benim kastettiğim buydu. Cihat başlatıp, 'Alevilerin katli vaciptir' diye bildiriler dağıtıp bu katliamları gerçekleştiriyorlar."

Kaynak: ANKA