İstanbul'da Trafik Kilit! Yoğunluk Yüzde 80'e Çıktı

İstanbul'da iş çıkışı ve iftar saatinin yaklaşması nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı.

İstanbul'da Trafik Kilit! Yoğunluk Yüzde 80'e Çıktı

Mesaisini tamamlayan İstanbulluların iftara yetişebilmek için yola çıkmaları, kentteki trafik yoğunluğunu artırdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi CepTrafik haritası verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaşırken, Avrupa Yakası’nda bu oran yüzde 83, Anadolu Yakası’nda ise yüzde 72 olarak kaydedildi.

D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu’nun bazı kesimlerinde, ana arter ve caddelerde trafik yoğunluğu gözle görülür şekilde arttı. Ayrıca toplu taşıma araçlarında da, özellikle aktarma noktalarında yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul'da Trafik Kilit! Yoğunluk Yüzde 80'e Çıktı - Resim : 1

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Avrasya Tüneli'nde Avrupa'dan Anadolu'ya geçişler oldukça yavaş ilerliyor. Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda, Cevizlibağ, Merter, Şirinevler ve Yenibosna mevkilerinde Edirne yönünde yoğun trafik oluşurken, Ankara istikametinde ise trafik akıcı bir şekilde ilerliyor. TEM Otoyolu'nda, Avcılar ile Bağcılar arasında ve Kağıthane civarında, Ankara yönünde trafik sıkışıklığı yaşanıyor.

Anadolu Yakası'nda ise D-100 kara yolunda Kadıköy-Maltepe arasında her iki yönde yoğunluk meydana geldi. TEM Otoyolu’nda ise, Acıbadem'den başlayıp Ataşehir'e kadar devam eden bir trafik yoğunluğu var.

TOPLU TAŞIMADA DA YOĞUNLUK

İftar saatine yetişmek isteyen vatandaşlar, metrobüs, otobüs ve tramvay aktarma istasyonlarında yoğunluk oluşturdu. Cevizlibağ ve Çağlayan’daki metrobüs ve tramvay duraklarında kalabalık nedeniyle yolcular araçlara binmekte zorluk yaşadı.

Kaynak: AA

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