Bir Kadın Katili Daha Suç Makinesi Çıktı

Konya'da uzaklaştırma kararı bulunan Yusuf Adıyaman isimli erkek, çocukları görme bahanesiyle gittiği evde, boşanma aşamasında olduğu eşi Havva Adıyaman'ı öldürdükten sonra intihar etti. Cani erkeğin, çeşitli suçlardan 24 kaydının olduğu ve yaklaşık 3 yıl önce de cezaevinden tahliye olduğu ortaya çıktı.

Bir Kadın Katili Daha Suç Makinesi Çıktı

Kadın cinayetlerinin ardı arkası kesilmiyor. Bir kadın daha evli olduğu erkek tarafından canice katledildi. Konya'da 42 yaşındaki Havva Adıyaman, boşanma aşamasında olduğu 37 yaşındaki Yusuf Adıyaman tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Karatay ilçesi Araplar Mahallesi Heybeli Sokak’ta meydana geldi. Kadına Destek Uygulaması'ndan (KADES) gelen ihbar üzerine adrese giden polis ekipleri, Yusuf Adıyaman ve eşi Havva Adıyaman'ı kanlar içinde yerde yatarken buldu. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede, Havva Adıyaman ve Yusuf Adıyaman'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

ÇOCUKLARI GÖRME BAHANESİYLE GELİP KATLETTİ

Hakkında uzaklaştırma kararı olan Yusuf Adıyaman'ın, çocukları görme bahanesiyle eve geldiği, çıkan tartışmanın ardından ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu eşini tabancayla vurduktan sonra aynı silahla intihar ettiği tespit edildi.

KADES UYGULAMASINA ÇOCUKLAR İHBARDA BULUNMUŞ

Havva Adıyaman'ın önceki evliliğinden 3, Yusuf Adıyaman'ın da 2 çocuğu olduğu, çiftin bu evliliklerinde de 1 çocuklarının dünyaya geldiği belirtildi. Yusuf Adıyaman'ın, çocuklarını görme bahanesiyle eve geldiği ve 6 yaşındaki çocuklarının kapıyı açıp içeri girmesiyle eşiyle tartıştığı, ardından da yatak odasındaki tüfeği alıp, aynı odada önce eşini öldürdüğü ardından da intihar ettiği belirtildi. Olaya şahit olan çocukların ise Kadına Destek Uygulaması (KADES), üzerinden ihbarda bulunup, yardım istedikleri belirlendi.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Yusuf Adıyaman'ın, çeşitli suçlardan 24 kaydının olduğu ve yaklaşık 3 yıl önce de cezaevinden tahliye olduğu ortaya çıktı.

Yusuf Adıyaman'ın cenazesi Kurtuluş Mezarlığı'nda toprağa verilirken, Havva Adıyaman'ın cenazesinin ise yarın defnedilmesi bekleniyor. Bu arada çiftin çocuklarının koruma altına alındığı ifade edildi.

Konya'da Kadın Cinayeti: Eşini Öldürüp, İntihar Etti; KADES Uygulamasına Çocuklar BastıKonya'da Kadın Cinayeti: Eşini Öldürüp, İntihar Etti; KADES Uygulamasına Çocuklar BastıGüncel

Kaynak: DHA

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