İBB'den Yedi Maddelik Açıklama: Suçlamalara Tek Tek Yanıt Verdiler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da gözaltına alındığı ‘terör’ ve ‘yolsuzluk’ soruşturmasının yankıları devam ediyor.

İBB Basın Danışmanlığı, soruşturma kapsamında İBB’ye yöneltilen suçlamalara dair açıklama yaparak iddialara yanıt verdi.

7 başlıkta iddialara yanıt verilen açıklama "Yalanlar ve gerçekler" başlığıyla duyuruldu.

‘LÜKS KONUT’ İDDİASI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Sarıyer’deki konutunda gözaltına alınırken, konutun görüntülerinin medyada dolaşıma girmesinin ardından “Lüks içinde yaşıyordu, haksız kazançla elde ettiği paralarla satın aldığı milyonluk villada gözaltına alındı" iddiası öne sürüldü.

İBB’den yapılan açıklamada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ailesiyle birlikte mülkiyeti İBB’ye ait olan Sarıyer’deki konutunda yaşadığı belirtilirken, taşınmazın daha önce bir vakfa tahsis edildiği hatırlatarak villanın İmamoğlu tarafından İBB’ye kazandırıldığı ve kendisinden sonraki başkanların da kullanabilmesi amacıyla başkanlık konutu olarak düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, 2019 öncesinde, iktidar partisinin belediye başkanlarına tahsis edilen ve içerisindeki lüks villaların da bulunduğu Florya’daki yerleşkenin, İmamoğlu’nun direktifiyle İstanbul Planlama Ajansı’na (İPA) tahsis edilmesi ve İstanbul halkının kullanıma açılması örneği verildi.

‘MEDYA A.Ş. VE KÜLTÜR A.Ş. ÜZERİNDEN USULSÜZ İHALELER YAPILDI’ İDDİASI

Açıklamada ikinci olarak "Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş. üzerinden usulsüz ihaleler yapıldı, bazı kişilere özel işler verildi; projeler ya tamamlanmadı ya da yarım bırakıldı" iddiasına yanıt verildi.

Her iki İBB iştirak şirketinin defalarca Sayıştay denetiminden geçtiği belirtilirken, müfettişlere tahsis edilen odaların sürekli dolu olduğu, yapılan tüm incelemelerde herhangi bir usulsüzlük tespit edilmediği ifade edilen açıklamada açık hava reklam mecraların ilişkin ihaleler, hizmet alımları ve sözleşmelerin de defalarca incelendiği bilgisi verildi. Açıklamada Mülkiye ve Ticaret Bakanlığı müfettişleri tarafından yapılan ayrı incelemelerde de herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadığı ifade edildi.

Açıklamanın devamında, Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla kendisinden önceki dönemle ilgili yapılan iç denetimler neticesinde yüzler milyar liralık usulsüzlük tespite dildiği, bu tespitlerin yer aldığı dosyalara İçişleri Bakanlığı tarafından el konulduğu belirtildi.

Açıklamada el konulan dosyalarda, İBB’ye ait arazilerin düşük bedellerle belli kişilere satılıp, sonrasında yüksek fiyatlarla İBB tarafından tekrar satın alınması, kişilere özel milyon dolarlık burslar, özel araç tahsisleri ve siyasi faaliyetlerde yapılan harcamalar gibi yolsuzlukların yer aldığı dile getirilirken, dosyaların akıbetinin halen bilinmediği de not düşüldü.

‘TERÖR ÖRGÜTÜNE YARDIM EDİLDİ’ İDDİASI

Üçüncü olarak ise "Terör örgütüne yardım edildi, örgüt mensupları ve sempatizanları İPA ve BİMTAŞ bünyesinde işe alındı" iddiasına yanıt verildi.

Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB’nin daha önce de bu tür suçlamalarla karşı karşıya kaldığı ve tüm yargı süreçlerinden aklanarak çıktığı belirtilen açıklamada, ‘İBB’de 700 terörist var’ iddiasıyla 41 kişinin yargılandığı ve hepsinin beraat ettiği ifade edildi. Açıklamada dönemin İçişleri Bakanı’nın söz konusu iddialar için “Siyasi olarak yapmak zorundaydık” şeklindeki sözleri de anımsatılırken, İBB’de işe alımların büyük bir titizlikle yürütüldüğü; adaylardan yalnızca sabıka kaydı değil, güvenlik soruşturması da talep edildiği belirtildi. İBB’nin valilik onayı olmadan hiçbir personelin işe alınmadığı bilgisine de açıklamada yer verildi.

‘BAZI İŞ İNSANLARINA ŞANTAJ YAPILDI’ İDDİASI

Açıklamada dördüncü olarak ise "Belediye encümeninden zorla karar çıkartarak bazı iş insanlarına şantaj yapıldı” iddiasına yanıt verildi.

Yanıtta encümen kararlarının İBB Meclisi’nin denetimine tabi olduğu belirtilirken bugüne dek muhalefet partileri tarafından herhangi bir itiraz ya da iddianın ortaya atılmadığı belirtildi.

‘MEDYA A.Ş. YÖNETİCİSİ YURTDIŞINA KAÇTI’ İDDİASI

Beşinci olarak “Medya A.Ş yöneticisi yurt dışına kaçtı” iddiası yalanlandı.

Açıklamada, söz konusu yönetici E.G.’nin yıllık izin formu doldurarak annesiyle birlikte yurt dışına tatile gittiği; operasyon haberinin almasının ardından ise dönüş biletini erkene alarak ülkeye dönmeye karar verdiği ve ifade vermeye hazır olduğu belirtildi.

‘VERİLER ŞANTAJ İÇİN KULLANILDI’ İDDİASI

İBB, "İBB imkanlarıyla kişisel veriler hukuka aykırı şekilde toplandı ve şantaj için kullanıldı" iddiasına dair yaptığı açıklamada ise Ekrem İmamoğlu’nun kamu sorumluluğunu en hassas şekilde gözettiği ve en küçük konuda dahi Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVVK) kapsamında hareket edilmesini istediği; bu konuda hassas bir yönetici olduğu dile getirildi. Açıklamanın devamında adli makamlar tarafından talep edilmediği sürece hiçbir verinin paylaşılmadığı belirtildi.

‘İPA'DA PARALEL YAPI KURULDU’ İDDİASI

Açıklamada son olarak “İPA paralel bir yapı kurarak istatistikleri manipüle ediyor” iddiasına yanıt verildi.

İPA’nın, düzenli olarak yayınladığı yaşam maaliyeti araştırmalarının İTO’nun açıkladığı verilerle örtüştüğü belirtilirken, İstanbul özelinde yapılan çalışmaları kapsadığı ifade edildi. Açıklamada, İPA’nın yaptığı çalışmaların bilimsel metotlarla hazırlandığı ve alanında uzman akademisyenlerin yönetiminde gerçekleştirildiği ifade edildi.

Kaynak: Haber Merkezi