Yangın Söndürmeye Gelen İtfaiyeci İle Ev Sahibi Arasında İlginç Diyalog

Bolu’da evinde baca yangını çıkan bir vatandaşın, yangını söndürmeye gelen itfaiye eriyle girdiği ilginç diyalog herkesi şaşırttı. Ev sahibi, bacanın başka bir çıkışı olmadığından dolayı, yukarıdan atılan suyun evin içine dolacağını ifade etti. Bunun üzerine iftaiye eri, ‘Suyu tutmazsak ev yanacak’ diyerek karşılık verdi.

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Yangın, Mudurnu ilçesine bağlı Tımar Aktaş köyünde 2 katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Seymen’e ait iki katlı ahşap evin, bacasında biriken kurumlar, yangına sebep oldu. İçeriden tutuşan baca, etrafa yoğun duman yaydı.

Baca yangınını fark eden ev sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İtfaiye ekipleri gelene kadar köydeki vatandaşlar çatıya çıkarak yangına müdahale etmeye çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdivenli itfaiye aracıyla evin çatısına çıktı. Bacanın en alt kısmında çıkan yangına içeriden müdahale etmek isteyen itfaiye ekipleri, bacanın başka bir tahliye noktasının olmadığını fark etti.

Yangın Söndürmeye Gelen İtfaiyeci İle Ev Sahibi Arasında İlginç Diyalog - Resim : 1

'SUYU TUTMAZSAK EV YANACAK'

Sonrasında bacanın tepesinden su basmak için ekipler harekete geçti. Ev sahibi ile yangını söndürmeye gelen itfaiye eriyle girdiği ilginç diyalog görenleri şaşırttı. İtfaiye eri, "Bacaya su tutacağım" dedi. Ev sahibi, bacanın başka bir çıkışı olmadığından dolayı, yukarıdan atılan suyun evin içine dolacağını belirtti. Bunun üzerine itfaiye eri, "Suyu tutmazsak ev yanacak" şeklinde konuştu.

Yangın Söndürmeye Gelen İtfaiyeci İle Ev Sahibi Arasında İlginç Diyalog - Resim : 2

Ev sahibi Ali Seymen, "İçi kurum tutmuş, onlarda yangın çıkarmış. Evdeyken duman çıkmaya başladı. Duman yayıldı baya rüzgar olunca" dedi. Ekipler tarafından yapılan müdahalenin ardından yangın söndürüldü.

Kaynak: İHA

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