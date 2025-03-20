Gaziantep'te 2 milyon TL’lik Operasyon, 2 gözaltı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda gerçekleştirilen kaçakçılıkla mücadele operasyonu, Oğuzeli ilçesinde yürütüldü. S.Ö. ve E.Ö. isimli şahıslara ait iş yerlerine yapılan baskında, toplam 87 adet gümrük kaçağı akıllı telefon ve 1 akıllı tablet bulundu.

Şüpheliler gözaltına alınırken, haklarında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA