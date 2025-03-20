Gaziantep'te 2 milyon TL’lik Operasyon, 2 gözaltı

Gaziantep’te jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 180 bin TL olan kaçak cep telefonları ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te 2 milyon TL’lik Operasyon, 2 gözaltı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda gerçekleştirilen kaçakçılıkla mücadele operasyonu, Oğuzeli ilçesinde yürütüldü. S.Ö. ve E.Ö. isimli şahıslara ait iş yerlerine yapılan baskında, toplam 87 adet gümrük kaçağı akıllı telefon ve 1 akıllı tablet bulundu.

Şüpheliler gözaltına alınırken, haklarında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

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