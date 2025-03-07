Samsun'da Korkunç Olay: Önce Taciz Etti, Sonra Darp Etti! Suç Kaydı Kabarık Çıktı

Samsun'un Atakum ilçesinde sokakta yürüyen 30 yaşındaki D.K., bir şahıs tarafından taciz edildi. Olay, Körfez Mahallesi'nde meydana geldi. 33 yaşındaki S.A., kulağında kulaklıkla yürüyen D.K.'yi takip ederek tacizde bulundu. Neye uğradığını şaşıran D.K., tacize tepki gösterince S.A., kadını darp ederek elmacık kemiğini kırdı. Ambulansla hastaneye kaldırılan D.K., tedavi altına alındı. S.A. ise olayın ardından kaçtı.

SUÇ KAYDI KABARIK ÇIKTI

Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları takip ve çalışmalar sonucunda S.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan incelemelerde S.A.'nın daha önce hırsızlık, kasten yaralama ve 3 cinsel saldırı suçu da dahil olmak üzere toplamda 12 suç kaydının olduğu tespit edildi. Ayrıca, S.A.'nın bir yıl önce geceleyin su saati hırsızlığı suçundan dolayı denetimli serbestlik şartıyla cezaevinden tahliye olduğu ve ev hapsi cezası aldığı öğrenildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Polisteki sorgusu tamamlanan S.A., "cinsel saldırı" ve "kasten yaralama" suçlarından adliyeye sevk edildi. S.A., nöbetçi sulh ceza hakimi tarafından ifade verdikten sonra "cinsel saldırı" suçundan yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı. Ancak, "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Kaynak: DHA-İHA