Cami Tuvaletinde Silahlı Saldırı: Ağır Yaralı Halde Bulundu

Olay, saat 12.30 sıralarında Darıca ilçesi Osmangazi Mahallesi Lokman Hekim Caddesi'ndeki Ensar Camisi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cami cemaati silah sesi duyduktan sonra tuvalete gitti ve A.L.'yi göğsünün sol tarafından vurulmuş şekilde yerde buldu. Hemen ihbar edilen sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından A.L., Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. A.L.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA