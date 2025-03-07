Çayırhan İhalesi Sonuçlandı! En Yüksek Teklifi O Şirket Verdi: Tam 20 Milyon Lira

Çayırhan Termik Santrali'nin özelleştirilmesi ihalesinde nihai pazarlık görüşmesi bugün yapılacaktı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ihaleye Okyanus Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi, Aslan Yapı ve Thirty Five Ortak Girişim Grubu, DSM Teknik Madencilik Kimyevi Ürünler ve İnşaat Anonim Şirketi, Çelikler Taahhüt İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketi ve Akçadağ İnşaat Enerji Madencilik Anonim Şirketi olmak üzere beş şirketin teklif verdiğini açıklamıştı.

20 MİLYON LİRALIK TEKLİF

Gelen son dakika haberine göre ihalede en yüksek teklifi Akçadağ İnşaat Enerji Madencilik Anonim Şirketi verdi. Bu kapsamda şirketin teklifinin 20 milyar lira olduğu öğrenildi.

2050 PERSONEL ŞARTI GETİRİLDİ

Özelleştirme İdaresi, ihaleye istihdam şartı getirildiğini duyurmuştu. Buna göre santralde 5 yıl boyunca asgari 2 bin 50 personel çalıştırma şartı bulunacak. İhale peşin fiyat esasına göre yapılacak, peşin fiyatına vadeli ödeme söz konusu olmayacak. Vadeli ödeme yapmak isteyen yatırımcılar ihale bedelinin yüzde 20'sini peşin ödemek kaydıyla 72 ay vadeli ödeme yapabilecek. Vadeye bırakılan tutar için ise TÜFE/Yİ-ÜFE yıllık değişim oranlarının ortalaması esas alınarak vade farkı tahsil edilecek. İhalede devletin herhangi bir elektrik alım garantisi bulunmuyor.

Kaynak: ANKA