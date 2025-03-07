Mimar Ece Gürel'in Ölüm Nedeni Belli Oldu! Bakan Memişoğlu Açıkladı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Ece Gürel'in ölüm nedeninin hipotermi olduğunu duyurdu.

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Diyarbakır'da katıldığı programda yaptığı konuşmada, Gürel'in ölüm nedenine ilişkin açıklamalarda bulundu.

'AŞIRI HİOPTERMİ'

Memişoğlu, Gürel'in 'aşırı hipotermi' dolayısıyla hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

Memişoğlu açıklamasında, "Allah rahmet eylesin, Mimar Ece hanımı kaybettik, gece 3.00'te. Aşırı bir hipotermisi vardı. Bütün çabalarımıza rağmen maalesef kurtulamadı. Ailesine sabırlar diliyorum. Sonuçta çok acı bir olay, gerçekten eşine sabırlar diliyorum, Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel’in, Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemleri tamamlanmasının ardından cenazesi ailesine teslim edildi.

Gürel’in cenazesi, ikindi namazını müteakip Bağcılar’daki Güneşli Merkez Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

NE OLMUŞTU?

Mimar Ece Gürel, 2 Mart Pazar günü Kağıthane Gültepe Mahallesi’ndeki evinden Belgrad Ormanı'na gitmek üzere ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Yakınlarının ihbarı sonra, bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edilirken, gönüllülerin de katılımıyla geniş çaplı arama çalışması başlatılmıştı.

4 Mart’ta yapılan aramalarda Gürel’in cep telefonu ve bazı kişisel eşyaları bulunmuştu. Dört gün süren yoğun çalışmalar sonucunda, önceki gece saat 01.15’te sarp bir ormanlık alanda bulunan Gürel, ağır yaralı olarak Maslak Acıbadem Hastanesi’ne kaldırılmış; ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmişti.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: DHA

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