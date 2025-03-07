Direğe Çarpan Otomobildeki 3 Kişi Yaralandı

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazada, 2’si çocuk 3 kişi yaralandı.

Son Güncelleme:
Direğe Çarpan Otomobildeki 3 Kişi Yaralandı

Kaza, Yeni Mahalle Hamdi Başaran Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü belirlenemeyen 23 AFB 969 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı ve refüje çarptı. Araç, refüjdeki aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada sürücü ve 2 çocuk yaralandı.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Trafik kazası Yozgat kaza
Son Güncelleme:
Ece Gürel'in Cenazesi Ailesine Teslim Edildi, Cenaze Programı Belli Oldu Ece Gürel'in Cenaze Programı Belli Oldu
Ne Marteniçka Ne Dilek Ağacı! Her Sabah Uyanır Uyanmaz Bunu Yapın ve Bekleyin Ne Marteniçka Ne Dilek Ağacı! Her Sabah Uyanır Uyanmaz Bunu Yapın ve Bekleyin
İçecek Kutuları Neden Daima Yuvarlak? Nedeni Meğer Buymuş İçecek Kutuları Neden Daima Yuvarlak? Nedeni Meğer Buymuş
Beyin Kanaması Geçirdi, Yaşam Mücadelesini Kaybetti Beyin Kanaması Geçirdi, Yaşam Mücadelesini Kaybetti
ÇOK OKUNANLAR
Mimar Ece Gürel'den Acı Haber Mimar Ece Gürel'den Acı Haber
Borsa İstanbul'dan Müthiş Performans! Dünyanın Bir Numarası Oldu: Sadece 5 Günde Yüzde 8'e Yakın Yükseliş Borsa İstanbul Dünyanın Bir Numarası Oldu
Müge Anlı Acı Gerçeği Canlı Yayında Anlattı! Ece Gürel'in Ölümünde Kahreden Detay Müge Anlı Acı Gerçeği Canlı Yayında Anlattı
Bakanlık, Vedat Milor İçin Harekete Geçti... Gerekçe: Kent Lokantası Bakanlıktan Vedat Milor Hakkında Soruşturma
Merkez Bankası Faiz Kararı Sonrası Hesap Değişti: En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar Belli Oldu Merkez Bankası Faiz Kararı Sonrası Hesap Değişti: En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar Belli Oldu