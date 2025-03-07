Direğe Çarpan Otomobildeki 3 Kişi Yaralandı

Kaza, Yeni Mahalle Hamdi Başaran Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü belirlenemeyen 23 AFB 969 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı ve refüje çarptı. Araç, refüjdeki aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada sürücü ve 2 çocuk yaralandı.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA