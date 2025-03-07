Beyin Kanaması Geçirdi, Yaşam Mücadelesini Kaybetti

Alaca Belediyesi'nde kepçe operatörü olarak çalışan 41 yaşındaki Çetin Gül, beyin kanaması geçirmesinin ardından kaldırıldığı hastanede 62 gün boyunca yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi. Ancak tüm çabalara rağmen hayata tutunamayan Gül’ün vefatı, ailesi ve ilçe halkı tarafından büyük üzüntüyle karşılandı.

Evli ve iki çocuk babası olan Gül’ün cenazesinin yarın Alaca ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA