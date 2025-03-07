Ece Gürel'in Cenazesi Ailesine Teslim Edildi, Cenaze Programı Belli Oldu

Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra sağ olarak bulunan Ece Gürel, dün gece hayatını kaybetti. Gürel'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemi yapıldıktan sonra ailesine teslim edildi. İstanbul'da toprağa verilecek olan Gürel'in cenaze programı da belli oldu.

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Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan dört gün sonra bulunan ve hastaneye kaldırıldıktan sonra yaşamını yitiren Ece Gürel’in cenazesi, ailesine teslim edildi.

Önceki gece sarp ormanlık alanda bulunan ve kaldırıldığı Maslak Acıbadem Hastanesi'nde hayatını kaybeden 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel’in, Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemleri tamamlandı. Ardından cenaze ailesine teslim edildi.

Gürel’in cenazesi, ikindi namazını müteakip Bağcılar’daki Güneşli Merkez Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

NE OLMUŞTU?

Ece Gürel, 2 Mart Pazar günü Kağıthane Gültepe Mahallesi’ndeki evinden Belgrad Ormanı'na gitmek üzere ayrıldıktan sonra kaybolmuştu. Yakınlarının ihbarı üzerine, bölgede çok sayıda arama kurtarma ekibinin katılımıyla geniş çaplı arama çalışması başlatılmıştı.

4 Mart’ta yapılan aramalarda Gürel’in cep telefonu ve bazı kişisel eşyalarına ulaşılmıştı. Dört gün süren yoğun çalışmalar sonucunda, önceki gece saat 01.15’te sarp bir ormanlık alanda bulunan Gürel, ağır yaralı olarak Maslak Acıbadem Hastanesi’ne kaldırılmış, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

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Kaynak: AA-İHA

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