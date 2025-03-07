Otomobil Şarampole Uçtu, 2 Yaralı

Olay, Mudurnu-Göynük kara yolunun Çavuşderesi köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Göynük yönüne seyir halinde olan Arif D. idaresindeki 14 ABR 870 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Araç, taklalar atarak durabilirken, sürücü Arif D. ve yanında bulunan babası Servet D. yaralandı.

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri sağlık görevlileri tarafından yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Kazanın şiddetiyle hurdaya dönen araç için olay yerinde inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA