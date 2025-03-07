Tüyler Ürperten 2000 Yılı Gerçeği! Hepsi İstanbul’da… 300 Bin Tane

Deprem ülkesi Türkiye’de uzun süredir fay hattının sessiz olduğu Marmara için büyük deprem uyarıları art arda gelmeye devam ederken, korkutan bir açıklama da Prof. Dr. Ali Koçak’dan geldi.

İstanbul’daki büyük riske dikkat çeken Koçak “İstanbul'da çok riskli olduğunu söylediğimiz, depremde ciddi sorun yaşayacağını düşündüğümüz 300 bin bina var. 1999 öncesinin tamamını dikkate alırsanız nüfusun yarısı o binalarda yaşıyor. Bu çok ağır bir durum” dedi.

'2000 ÖNCESİ BİNALAR KALİTESİZ'

1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla İstanbul ve Türkiye'deki yapı kalitesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Koçak, özellikle 2000 yılı öncesi yapılmış binaların son derece kalitesiz olduğuna dikkat çekti.

'TÜRKİYE TOPYEKUN DEPREM RİSKİ ALTINDA'

Olası büyük bir depremde hem can kaybının hem de yaralı sayısının çok olacağını vurgulayan Koçak “Yer bilimci arkadaşlarımız diyorlar ki, 'Adana'da yine bir deprem beklentimiz var. Hatta Kıbrıs'ta bile bir deprem beklentimiz var.' Şimdi bu bölgelere bakınca o bölgelerdeki yapı kalitelerimiz de maalesef aynı. Dolayısıyla Türkiye olarak topyekun böyle bir deprem riski altında yaşayan ve eski binalar içerisinde oturan insanlar topluluğuyuz maalesef” diyerek uyardı.

'BAŞKA ŞANSIMIZ YOK'

2000 yılı öncesi binalar için altını çizerek uyaran Koçak “Hiç başka şansımız yok. Evet maliyet çok fazla. Hakikaten İstanbul'u rehabilite etmek çok zor ve maliyetli bir durum ama can kaybını düşünürsek bu inanılmaz boyutlara gelebiliyor” dedi.

Kaynak: AA