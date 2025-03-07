TÜSİAD Başkanlarına Kamu Davası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Arif Aras hakkında "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen soruşturma başlatmıştı.

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan soruşturmaya “Bize dönük, ‘Adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma’ suçlamasını da kabul etmiyoruz” diyerek tepki göstermişti.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI VERİLMİŞTİ

Ömer Arif Aras’ın ardından TÜSİAD Başkanı Orhan Turan hakkında da 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'yargılamayı etkileme' suçlamalarıyla soruşturma başlatılmıştı. İfade veren TÜSİAD başkanları hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması kararı verilmişti.

İKİSİNE DE DAVA AÇILDI

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

Orhan Turan ve Mehmet Ömer Arif Aras hakkında 'Zincirleme şekilde Basın ve Yayın Yoluyla Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma” suçundan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle kamu davası açıldı.

İddianamede, Turhan ve Aras hakkında siyasi yasakları düzenleyen TCK'nın 53. Maddesinin de uygulanması, belli haklardan yoksun bırakılmaları da talep edildi.

Yetkililer, Aras ve Turhan hakkındaki "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlamasıyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ifade etti.

Kaynak: ANKA