Baba mı Seri Katil mi? Yıllar Sonra Ortaya Çıktı: İki Bebeği Öldürmüş, 17 Kardeşten 5'i ise...

Aydın'ın Söke ilçesinde Demirçay Mahallesi’ndeki yaşayan Vefa Keskin, 2016 yılında kardeşlerinin doğal sebeplerle ölmediğini ileri sürerek babası Hüseyin Keskin'i suçladı. Yapılan soruşturma kapsamında, 2003 yılında 1,5 yaşındayken ölen Armağan Keskin’in şiddetli darp sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Bunun üzerine, Söke Demirçay Mahallesi’ndeki mezarlıkta yapılan kazı çalışmalarında 2 çocuk cesedine ait kemiklere ulaşıldı. Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemeler sonucunda 2006 yılında doğan isimsiz bir kız çocuğu ile 2013 yılında doğan bir erkek çocuğunun doğduktan kısa süre sonra beden travması ve kemiklerde kırık ile öldükleri tespit edildi.

ANNESİ CENAZEYE KATILMADI

Adli Tıp Kurumu’nun incelemelerinin ardından, kimliksiz bebekler ağabeyleri Vefa Keskin tarafından ‘İffet’ ve ‘Murat Can’ isimleri verilerek defnedildi. Hüseyin Keskin’in öz çocuklarını öldürdüğü kesinleşirken, bebekler Demirçay Mahallesi’nde düzenlenen törenle toprağa verildi. Cenazeye anne Ceyhan Keskin katılmadı.

BABASI MÜEBBET HAPİS CEZASI ALDI

Vefa Keskin, babası Hüseyin Keskin’in 3 kardeşini öldürdüğünün Adli Tıp raporlarıyla kanıtlandığını ve bu nedenle müebbet hapis cezası aldığını belirtti. Ancak, annesinin de bu ölümlerle ilgili suçlu olduğunu ve adalet önünde hesap vermesi gerektiğini dile getirdi. Vefa Keskin, "Şu anda biri İstanbul Arnavutköy'de ikisi de burada olmak üzere 3 kardeşimin gömüldüğü yerden çıkarılarak yapılan Adli Tıp incelemesinde Hüseyin Keskin tarafından öldürüldüğü ispatlanmış oldu" dedi.

"3 KARDEŞİMİN ÖLÜMÜ NORMALMİŞ GİBİ GÖSTERİLDİ"

Mezarını bildiği bir kardeşiyle ilgili şikayeti daha olduğunu ve bunun savcılık işleminin devam ettiği belirten Vefa Keskin, "3 kardeşimin ölümü normalmiş gibi gösterilip usule uygun defnedilmiş. Bir kardeşimin nereye gömüldüğü bilinmiyor. Ama benim mücadelem devam edecek" dedi.

"ANNEM ENGELLİ ABLAMA İŞKENCE YAPMAYA BAŞLADI"

"Başlangıçta annemin masum olduğuna inanıyordum" diyen Keskin, zamanla annesinin engelli ablasına işkence yaptığını ve ölümleri gizlediğini fark ettiğini söyledi. Annesinin, engelli kızına soğuk su dökerek işkence yaptığını öne süren Keskin, "Babam tutuklandıktan sonra annem engelli ablama yaptığı işkencede iz kalmaması için banyoda üzerine soğuk su dökerek işkence yapmaya başladı. Çocukların öldürülüp gömülmelerine yardımcı olan ve gizleyen annem Ceyhan Keskin ile teyzem Duru Kadın A. da suçludur" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA