TBB'den 'Olağanüstü Toplantı' Kararı

Türkiye Barolar Birliği, yaşanan süreçleri değerlendirmek üzere 20 Mart 2025 Perşembe günü İstanbul'da 'Olağanüstü Baro Başkanları Toplantısı' yapılmasına karar verdiğini açıkladı.

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TBB'den 'Olağanüstü Toplantı' Kararı

Türkiye Barolar Birliği (TBB), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki kişiler hakkında verilen gözaltı kararlarının ardından olağanüstü Baro Başkanları toplantısı düzenleme kararı aldı.

TBB tarafından yapılan açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 19 Mart 2025 sabah saatlerinde daha önce başlatıldığı anlaşılan soruşturmalar kapsamında, Ekrem İmamoğlu’nun yanı sıra Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın da aralarında bulunduğu 100'ü aşkın kişi hakkında gözaltı kararı verdiği belirtildi.

Açıklamada, olayların gelişim şekli ve Başsavcılığın kullandığı ifadelerin yanı sıra; metro seferlerine getirilen kısıtlamalar, bazı cadde ve sokaklara girişlerin engellenmesi, toplantı yasağı konulması ve gözaltına alınanların avukatlarıyla görüşmelerine izin verilmemesi gibi uygulamaların ciddi hukuki kaygılara yol açtığı vurgulandı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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