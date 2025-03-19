Özgür Özel'den, İmamoğlu'nun Ailesine Destek Ziyareti: Geleceğin Cumhurbaşkanına Darbe Yapıyorlar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne düzenlenen operasyon ve Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'nun ailesini ziyaret etti. Bu, halkın iradesine karşı yapılan bir müdahaledir diyen Özel, "Geleceğin cumhurbaşkanına darbe yapıyorlar” dedi.

Buket Topaktaş Buket Topaktaş
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ailesini ziyaret etti. İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, oğlu Selim İmamoğlu ve kızı Beren İmamoğlu ile bir araya gelen Özel, yaşanan sürecin sadece İmamoğlu meselesi olmadığını belirterek, “Bu, halkın iradesine karşı yapılan bir müdahaledir. Geleceğin cumhurbaşkanına darbe yapıyorlar” ifadelerini kullandı.

"GELECEĞİN CUMHURBAŞKANINA DARBE YAPIYORLAR"

CHP Genel Başkanı Özgür Özgür Özel, İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının siyasi bir hamle olduğunu ve bunun halkın iradesine doğrudan müdahale anlamına geldiğini belirtti. Özel, “Bu iktidarı halkın belirlememesi için, geleceğin cumhurbaşkanına darbe yapıyorlar. Devlet, milletin karşısına çıkarsa, millet kazanır. 31 Mart’ta valiler, kaymakamlar, bütün devlet, bütün bakanlar, herkes karşımızdaydı, Ekrem Başkan kazandı bunu. Şimdi yeniden milletle devleti yarıştıracaklarsa, belki biraz daha da zor olacak, ama en sonunda millet kazanacak, milletin dediği olacak" dedi.

Özgür Özel'den, İmamoğlu'nun Ailesine Destek Ziyareti: Geleceğin Cumhurbaşkanına Darbe Yapıyorlar - Resim : 1

"MİLLİ İRADEYİ TANIYAN YOK"

Daha önce de benzer siyasi müdahaleler yapıldığını hatırlatan Özel, "Kenan Evren'in dediği olmadı sonuçta. 15 Temmuz'da Fethullah Gülen'in dediği olmadı. 15 Temmuz'da ben de Ekrem Başkan da demokrasinin tarafındaydık. Varıp da bu darbeden medet ummadık. Ekrem Başkan’ı İstanbul Büyükşehir'in başına millet oturttu, Tayyip Erdoğan indirmeye çalışıyor. Buna teslim olunamaz” açıklamasında bulundu.

Özgür Özel'den, İmamoğlu'nun Ailesine Destek Ziyareti: Geleceğin Cumhurbaşkanına Darbe Yapıyorlar - Resim : 2

Özel, geçmişte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da benzer bir süreç yaşadığını hatırlatarak, "O dönem, Erdoğan’ın bir şiir okuduğu gerekçesiyle siyasetten men edilmesini doğru bulmadık. Cumhuriyet Halk Partisi, onun önünü açan anayasa değişikliğini destekledi. Ama şimdi aynı milli irade Ekrem Başkan’dan yana olunca, onu saf dışı bırakmaya çalışıyorlar. Şu anda milli iradeyi tanıyan yok. Bu kabul edilemez” dedi.

EKREM İMAMOĞLU'NUN 10 GÜN ÖNCE ATTIĞI MESAJI AÇIKLADI

Ekrem Başkan’la beraber bir yandan da en kötüsünü hazırlanıyoruz diyen Özel, “Ben, 10 gün önce Ekrem Başkan'a (yine böyle bir kötü güne uyandık) ben ona bir ‘günaydın’ mesajı attım. O da bana mesaj attı. Dedi ki, ‘Başkanım, 23’ünde ben nerede olursam olayım, o sandık mutlaka kurulsun’ dedi. Yani 23’ünde nerede olacağının bir garantisi olmadığını hissettiği halde, bu meseleye duyduğu inancı ifade etti.

Özgür Özel'den, İmamoğlu'nun Ailesine Destek Ziyareti: Geleceğin Cumhurbaşkanına Darbe Yapıyorlar - Resim : 3

"EKREM BAŞKAN'A SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Hem Cumhuriyet Halk Partilileri hem herkesi, Pazar günü, Ekrem Başkan'a sahip çıkmaya, oy verme merkezlerine davet edeceğiz. Bütün partililerimiz hem oy vermeye hem Cumhuriyet Halk Partisi'yle ve Ekrem Başkan’la, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusunun emanet ettiği partiye ve Cumhuriyete birlikte sahip çıkmaya, Ekrem Başkan'a sahip çıkmaya, cumhurbaşkanlığına sahip çıkmaya davet edeceğiz" dedi.

DİLEK İMAMOĞLU: MİLLETLE BİRLİKTE EKREM'İN MÜCADELESİNİ VERECEĞİZ

Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu da, operasyonun yalnızca İmamoğlu’na değil, halkın iradesine yönelik olduğunu belirtti. İmamoğlu, “Bu, kişisel bir mesele değil, tüm toplumu ilgilendiren bir durum. Kim haksızlığa uğradıysa, Ekrem onların yanında oldu. Şimdi biz de milletle birlikte Ekrem’in mücadelesini vereceğiz” dedi.

Özgür Özel'den, İmamoğlu'nun Ailesine Destek Ziyareti: Geleceğin Cumhurbaşkanına Darbe Yapıyorlar - Resim : 4

"BU EKREM'İN DEĞİL HEPİMİZİN MESELESİ"

Yaşananların siyasi bir operasyon olduğunun açıkça görüldüğünü söyleyen Dilek İmamoğlu, “Dün diploma iptali, bugün gözaltı… Belli ki bir plan uygulanıyor. Geleceğin cumhurbaşkanını devre dışı bırakmak istiyorlar. Ancak biz mücadele edeceğiz, çünkü bu ülkede artık hiçbirimizin can ve mal güvenliği yok. Bu mesele sadece Ekrem’in değil, hepimizin meselesi” ifadelerini kullandı.

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