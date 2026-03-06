ABD-İsrail-İran Savaşında Yedinci Gün: İran'dan İsrail'e Yeni Saldırı Dalgası, 'Basra'da ABD Uçağı Düştü' İddiası

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı devasa saldırılarda yedinci güne girildi. İsrail ordusu, İran'ın yeni füze saldırısı dalgası başlattığını duyurdu. İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta sürgün emri ve saldırı tehdidi yayımladığı Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenledi. Irak’ın Basra kentinde ABD ordusuna ait bir uçağın düştüğü ve kentteki polis ekiplerinin pilotu aramak için bölgeye yönlendirildiği ileri sürüldü.

Orta Doğu'da gerilim sürüyor, işte bölgede yaşanan gelişmeler...

00.50 TEL AVİV'E KAMİKAZA İHA VE FÜZELİ SALDIRI

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e yönelik saldırı dalgasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada "Tel Aviv'in kalbindeki hedeflere karşı kamikaze insansız hava araçları ve füzelerin ateşlenmesiyle saldırı dalgası başlatıldı" ifadeleri kullanıldı.

00.41 LİBYA İLE BAE'DEN KRİTİK TEMAS

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile telefonda görüştü.

Görüşmede, bölgede tırmanan gerginliğin güvenlik ve istikrar üzerindeki etkileri ile son gelişmelerin ele alındığı kaydedildi. Dibeybe'nin Libya'nın Arap ülkelerinin hedef alınmasını reddettiğini ve BAE'nin egemenlik, güvenlik ve istikrarına olan desteğini vurguladığı aktarıldı.

Tarafların müzakere masasına geri dönmesinin önemini vurgulayan Libya Başbakanı'nın, diplomatik çabaların yoğunlaştırılmasının bölgede güvenlik ve istikrarı pekiştirmeye katkıda bulunacağını ifade ettiği belirtildi.

Al Nahyan'ın ise Libya'nın destekleyici tutumuna duyduğu takdiri dile getirdiği ve BAE'nin Libya ile işbirliğini ve koordinasyonunu sürdürmeyi arzu ettiğini belirttiği kaydedildi.

00.36 IRAK'TA İHA DÜŞÜRÜLDÜ

Irak'ta Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Irak güvenlik güçlerince bir İHA'nın düşürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Kerkük ile Süleymaniye kentleri arasında “önemli bir kurumu hedef almak isteyen” İHA'nın etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

İHA'nın menşeine ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.

00.19 'BASRA'DA ABD UÇAĞI DÜŞTÜ' İDDİASI

Irak’ta yerel medyada çıkan haberlerde, Basra vilayetinin sınırları içerisinde ABD'ye ait askeri uçağın düştüğü iddia edildi.

Yerel basına konuşan ve adı açıklanmayan Basra Polis Komutanlığı'ndan bir yetkili, ekiplerinin, söz konusu iddialar üzerine Amerikalı pilotu aramak için bölgeye yönlendirildiğini ifade etti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, bölgede yapılan aramada henüz bir uçak kalıntısına ve bahsedilen pilota ulaşılamadı.

00.13 İRAN'DAN İSRAİL'E YENİ SALDIRI DALGASI

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'ın başlattığı yeni füze saldırısına karşı hava savunma sistemlerinin devrede olduğu bildirildi.

İç Cephe Komutanlığının tehdit altındaki bölgelerdeki cep telefonlarına uyarı mesajları gönderdiği aktarılan açıklamada, sığınaklara girilmesi uyarısında bulunuldu. İsrail'in başkenti Tel Aviv ve çevresinde sirenler aralıklarla çaldı.

İran’ın düzenlediği son misillemesi perşembe günü gerçekleştirdiği 8. dalga füze saldırısı oldu.

Öte yandan İsrail basını, ülkenin kuzeyindeki Yukarı Celile bölgesine Lübnan’dan insansız hava aracı (İHA) gönderildiğini duyurdu.

Hava savunma sistemlerinin İHA’ları engellemeye çalıştığı bildirildi.​​​​​​​

00.06 SLOVENYA'DAN SALDIRILARA TEPKİ

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının uluslararası hukukun ihlali olduğunu ifade etti.

Fajon, X hesabından "ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları, uluslararası hukukun kabul edilemez ihlalidir, kınıyorum" paylaşımında bulundu.

Slovenya Dışişleri Bakanı, İran'ın bölge ülkelere yönelik misilleme eylemlerini de kınadığını kaydetti.

00.05 İSRAİL YİNE LÜBNAN'I VURUYOR

İsrail, Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı yoğun saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusu, Beyrut'taki Dahiye bölgesine hava saldırıları gerçekleştirdi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail saldırılarında Dahiye'nin Hureyk Mahallesi hedef alındı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Beyrut'un güneyindeki 4 büyük mahallenin acilen tahliye edilmesi çağrısında bulunmuştu. "Hayatınızı kurtarın ve evlerinizi derhal boşaltın." diyen Adraee, Burc el-Baracine ve Hades mahallelerinde ikamet edenlerin Beyrut-Şam yolu üzerinden Cebel-i Lübnan'a doğru, Hureyk ve Şiyah mahallelerinde yaşayanların Beyrut-Trablus yolu üzerinden kuzeye doğru gitmelerini istedi. İsrailli Sözcü, "Güneye gitmeniz yasaktır. Güneye doğru herhangi bir hareket hayatınızı tehlikeye atabilir." tehdidinde bulundu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları: İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti. Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 102'ye, yaralıların ise 638'e yükseldiğini açıklamıştı.

