Fahrettin Altun'a Diplomatik Görev: Vatikan Büyükelçisi Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanlığı kararıyla Fahrettin Altun, Türkiye’nin Vatikan Büyükelçisi olarak atandı. Altun, Temmuz ayında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevinden ayrıldıktan sonra Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanlığı’na getirilmişti. Ankara kulislerinde bir süredir Altun’un Vatikan’a büyükelçi olarak atanacağı konuşuluyordu.

Fahrettin Altun, 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulan İletişim Başkanlığı’nın ilk başkanı olarak görev yapmıştı. Bu görev öncesinde ise SETA Vakfı’nda genel koordinatör olarak çalışıyordu.

Kaynak: Haber Merkezi