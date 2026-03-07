Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prens Selman'la Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, görüşmede bölgedeki çatışmalı süreç ve son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her şeye rağmen diplomasiye fırsat verilmesi, sorunların diyalog yoluyla çözümü ve müzakerelere dönülmesi için görüşmeler yaptığını belirtti. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar nedeniyle Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'a 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan Suudi Arabistan
