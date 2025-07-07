Fahrettin Altun'dan Kritik Görüşme Öncesi Açıklama! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İmralı Heyetinin Gündemi Ne?
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İmralı heyetinin bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyareti öncesi bir açıklama yaptı. Altun, görüşmenin içeriğine dair konuştu.
"Terörsüz Türkiye" sürecinde önemli günler yaşanırken, gözler bugün gerçekleşecek kritik ziyarete çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 15.00’te DEM Parti TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ve beraberindeki heyeti kabul edecek.
Görüşme öncesinde sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, toplantının içeriğiyle alakalı açıklama yaptı.
GÖRÜŞME BUGÜN BEŞTEPE'DE
Fahrettin Altun, paylaşımında "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 15.00’te DEM Parti TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul edeceklerdir. Kabulde “Terörsüz Türkiye” hedefine ulaşmak için yürütülen çalışmalar ele alınacaktır" ifadelerine yer verdi.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 15.00’te DEM Parti TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul edeceklerdir.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) July 7, 2025
Kabulde “Terörsüz Türkiye” hedefine ulaşmak için yürütülen çalışmalar ele alınacaktır.
Kaynak: Haber Merkezi