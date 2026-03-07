Bakan Gürlek Duyurdu: 65 Yeni Adliye Açılacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bir dizi programa katılmak üzere Sakarya’da bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, Sakarya Valiliği’ni ziyaret etti. Gürlek burada Rahmi Doğan ile görüşmesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yargı hizmetlerinin hızlandırılmasının hükümetin temel hedeflerinden biri olduğunu belirten Gürlek, adalet hizmetlerinin daha etkin sunulabilmesi için altyapı yatırımlarının sürdüğünü söyledi.

Adliye binalarının kapalı alan kapasitesine de değinen Gürlek, 2002 öncesinde Türkiye genelinde toplam 596 bin metrekare olan kapalı alanın, 2026 yılı Mart ayı itibarıyla 6 milyon 76 bin metrekareye ulaştığını ifade etti. 2026 yılı yatırım planına yeni adliyelerin de dahil edildiğini belirten Gürlek, "Bu yıl yatırım planı kapsamında Türkiye genelinde toplam 65 yeni adliye binasının yapılması öngörülüyor" dedi.

Kaynak: DHA