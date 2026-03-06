İmralı'nın Statüsü, Umut Hakkı, Suça Sürüklenen Çocuklar, Sosyal Medya... Bakan Gürlek'ten Önemli Mesajlar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bakan Gürlek’in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Uyuşturucu hükümlülerinde şahsın tahliyesine 6 ay kala cezaevindeyken Amatem sürecine başlamasına ilişkin bir düzenleme yapmayı düşünüyoruz.

Sosyal medya ile ilgili düzenlemeyi 12'nci yargı paketine koymayı düşünüyoruz. 16 yaş ve üzerindeki kişilerin sosyal medyaya doğrulama koduyla girmesi konusunda çalışmamız var. Youtuberlar, Influencerlarla ilgili de çalışmamız var.

(İmralı’nın statüsü) O Meclis’in takdiri. Biz sadece şu an heyetlerin İmralı'ya gitmesine izin veriyoruz.

(Umut hakkı) Terör suçlarında şartlı salıverme hükümleri yok. O konu da Meclisimizin takdiri. Eğer ceza güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanunda bir değişiklik yaparsa elbette farklı olur.

('Terörsüz Türkiye' düzenlemeleri) Şahsa özgü, genel af anlayışı olan düzenlemeler yapılamaz. Muhtemelen geçici hükümler konulacak.

Yargılamaların hızlanması konusunda faaliyetlerimiz var. İnşallah 12'inci yargı paketine koyacağız. Bir dosya hem istinafa hem Yargıtay’a gitmeyecek.

Atama terfide belirli bir karar ve o kararın Yargıtay’dan onanmasını artık mutlak kriter olarak arayacağız. Yani hakim belirli bir iş vizesi tutturması gerekecek terfi etmesi için.

Özellikle çocukların, adam öldürme ya da diğer suçlarda yetişkinler gibi ağırlaşmış müebbet hapis cezası gerekiyorsa onların almasını sağlayacağız."

Kaynak: DHA