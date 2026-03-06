Başsavcılık Açıkladı: Erden Timur Hakkında Flaş Gelişme

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

‘Bahis’ soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve daha sonra dosyası Terörizmin Finansmanı ve Aklama Bürosu’na devredilen iş insanı Erden Timur, 29 Aralık’ta 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlamasıyla tutuklanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Timur’un ortağı ve sahibi olduğu bazı şirketlerin, suç gelirlerinin aklanmasında kullanıldığı gerekçesiyle Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyım atanmasına karar verildiğini duyurdu. Başsavcılık açıklamasında, kayyım atamasının soruşturma kapsamında alındığı ve şirketlerin faaliyetlerinin denetim altına alındığı vurgulandı.

Kaynak: AA