İşte Erden Timur’un Tutuklanma Gerekçesi: 'Yasa Dışı Bahis Parasını Kabul Edip Aklamak'

"Futbolda bahis soruşturması" kapsamında gözaltına alınan eski Galatasaray yöneticisi ve NEF İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, tutuklama talebiyle sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı. Erden Timur'un dosyası tefrik edilerek "Terörizmin Finansmanı ve Aklama Bürosu'na" aktarıldı. Timur'a yöneltilen suçlama "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" oldu. Timur'un tutuklanma gerekçeleri ortaya çıktı.

'1 MİLYARLIK PARA TRANSFERİ ŞÜPHELİ'

Sabah'ın ulaştığı bilgilere göre Timur'un tutuklanma nedenlerinden bir tanesi, 2023-2025 yılları arasında Kapalı Çarşı'da faaliyet gösteren firma üzerinden altın alım satımı açıklaması ile yaklaşık 1 milyar lira tutarında para transferi işlemleri gerçekleştirmesi oldu. Dosyaya göre Timur, tutuklu Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya, Murat Özkan ve Eyüpspor Kulübü Asbaşkanı Fatih Kulaksız'ın nın sahibi olduğu Metal Oto Ticaret isimli firma ve Eyüpspor'un da aynı Kapalı Çarşı'daki firma üzerinden benzer tarihlerde yüksek hacimli işlemlerde bulundu.

KULAKSIZ HAKKINDA DA AKLAMA SORUŞTURMASI

Edinilen bilgilere göre bahis ve şike soruşturmasında tutuklanan Eyüpspor Kulübü Asbaşkanı Fatih Kulaksız hakkında da "Mal varlığı değerlerini aklamak" suçu yönünden soruşturma yürütüldüğü ortaya çıktı. Bu nedenle Timur ve Kulaksız'ın her ikisinin de aynı firma üzerinden yapmış oldukları benzer işlemlerin suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması işlemleri olduğu aktarıldı.

Timur ifadesinde babasından aldığı 226 kilo borç altınları ödemek amacıyla para transferi işlemleri yaptığını beyan etti ancak yapılan para transferleri, basit nitelikli alacak verecek ilişkisi olarak nitelendirilmesi hayatın olağan akışına aykırı bulundu.

'YASAK NİTELİĞE HAİZ EYLEMLER'

Timur'un şahsi hesabına çok sayıda 'gayrimenkul ödemesi' ve 'kapora' adı altında para transferine rastlandı. Savunmasında 2021'e kadar şahsi hesapları üzerinden işlem yaptığını, bu tarihten sonra işlemlerin firmaları üzerinden gerçekleştiğini beyan etti ancak hesapları incelendiğinde 2024 yılında hesaplarına nakit olarak 300 milyon lira para yatırıldığı tespit edildi. Bu nedenle şahsi hesaplar üzerinden şirket adına işlem yapılması da hayatın olağan akışına aykırı bulundu. Tacirlerin basit bir iş adamı olarak davranma yükümlülüklerinin bulunduğu, yapılan bu iş ve işlemlerin de bu yükümlülüğe aykırı davranışlardan olduğu gibi 5549 sayılı yasanın 15'inci maddesi kapsamında yasak niteliğe haiz eylemlerden olduğu anlatıldı.

'ŞİRKET VARLIKLARINI ŞAHSİ HESAPLARINA AKTARIP ZARAR ETTİRDİ'

Timur'un yetkilisi olduğu şirketler adına şahsi hesaplarını kullandığına dair y azılı herhangi bildirimde bulunmadığı saptandı. Yüksek tutarlarda transfer aldığı Timur Gayrimenkul Yapı ve Yatırım A.Ş., TG Timur Gayrimenkul ve Ticaret A.Ş., Timur Şehircilik ve Planlama A.Ş.'in son 3 yıldır ticari zarar beyan ettiği ortaya çıktı. Şirketlerin ve Timur'un şahsi hesaplarının finansal hareketleri incelendi. Yüksek miktarda varlığın Timur'un şahsi hesaplarına aktarılmış olduğu ve şirketlerin bu suretle zarar ettiklerinin tespit edildiğine dikkat çekildi.

'YASA DIŞI BAHİS PARASINI KABUL EDİP KARA PARA AKLADI'

Kararda özellikle Timur'un yasadışı bahis baronu olarak bilinen ve yargılaması halen süren Veysel Şahin'e 24 daire satmasıyla ilgili olarak ise bu durum, "Taşınmaz satın alınmak suretiyle aklandığı" değerlendirmesi yapıldı. Timur'un yasa dışı bahisten elde edilen haksız kazancı kabul ederek, suçtan elde edilen malvarlığı değerini akladığının altı çizildi.

'TAŞINMAZ SATIŞI' VE 'KAPARO' ADI ALTINDA AKLANDI

Timur'un hesap hareketlerinin incelemesinde, hakkında yasadışı bahis şüphesi bulunan 93 şüpheli ile aralarında 1 milyon 309 bin 250 lira tutarlara varan para alışverişlerinin bulunduğu, dolayısıyla yasadışı bahisten elde edilen paraların taşınmaz satışı ve kaparo adı altında kaynağının meşru yoldan elde edildiği izlenimi verilmek suretiyle aklandığı belirtildi.

Kaynak: Sabah