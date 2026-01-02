Dursun Özbek ve Okan Buruk’tan Erden Timur ve Metehan Baltacı’ya Ziyaret
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk, Silivri Cezaevi’nde Erden Timur ve Metehan Baltacı’yı ziyaret ederek ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.
Başkan Özbek’e Sportif A.Ş. Başkanvekili Abdullah Kavukcu ve Genel Sekreter Eray Yazgan da eşlik etti. Ziyaret sırasında Özbek, her iki isimle de ayrı ayrı görüşmeler yaptı ve görüşmelerin yaklaşık bir saat sürdüğü bildirildi.
Kaynak: DHA