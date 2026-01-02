Dursun Özbek ve Okan Buruk’tan Erden Timur ve Metehan Baltacı’ya Ziyaret

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk, Silivri Cezaevi’nde Erden Timur ve Metehan Baltacı’yı ziyaret ederek ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

Dursun Özbek ve Okan Buruk’tan Erden Timur ve Metehan Baltacı’ya Ziyaret
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile teknik direktör Okan Buruk, Silivri Cezaevi’nde Erden Timur ve Metehan Baltacı’yı ziyaret etti.

Başkan Özbek’e Sportif A.Ş. Başkanvekili Abdullah Kavukcu ve Genel Sekreter Eray Yazgan da eşlik etti. Ziyaret sırasında Özbek, her iki isimle de ayrı ayrı görüşmeler yaptı ve görüşmelerin yaklaşık bir saat sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

Etiketler
Erden Timur Okan Buruk
Galatasaray'da Ayrılık! Ayhan Akman Resmen Açıkladı Ayhan Akman'dan Ayrılık Kararı
Flaş Karar! Teknik Adamla Yollar Ayrıldı Flaş Karar! Teknik Adamla Yollar Ayrıldı
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
ÇOK OKUNANLAR
Ankara’da Kritik Görüşme: Fidan ve Kalın Umerov ile Bir Araya Geldi Ankara’da Kritik Görüşme: Fidan ve Kalın Umerov ile Bir Araya Geldi
Dursun Özbek ve Okan Buruk’tan Erden Timur ve Metehan Baltacı’ya Ziyaret Silivri Cezaevi'ndeki İki İsmi Zİyaret Ettiler
Yoğun Kar Ulaşımı Aksattı! Kars-Ardahan Yolu Kapandı Yoğun Kar Ulaşımı Aksattı! Kars-Ardahan Yolu Kapandı
Türkiye Beyaz Büründü, Kar Tatili Haberleri Peş Peşe Geldi! İstanbul'un 5 İlçesinde de Okullar Tatil İstanbul'un 5 İlçesinde de Okullar Tatil
Milli Piyango Sonuçları Açıklandı: İşte 800 Milyon TL'yi Kazanan Bilet İşte 800 Milyon TL'yi Kazanan Bilet