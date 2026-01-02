Ankara’da Kritik Görüşme: Fidan ve Kalın Umerov ile Bir Araya Geldi

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ile Ankara’da bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Bakan Fidan da Umerov ile başkentte görüşme gerçekleştirdi.

Ankara’da Kritik Görüşme: Fidan ve Kalın Umerov ile Bir Araya Geldi
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Ankara’da Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ile bir araya geldi. Görüşmede, Ukrayna’daki güvenlik durumu masaya yatırıldı. Kalın ve Umerov, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların neden olduğu gerilimi, bu durumun hem bölgesel hem de küresel etkilerini değerlendirdi.

ESİR TAKASI GÜNDEME GELDİ

Taraflar ayrıca barışın sağlanması için atılabilecek adımlar, müzakere süreçlerinde gelinen aşama ve bölgesel dinamikler göz önünde bulundurularak yapılabilecek çalışmalar üzerinde durdu. Toplantıda, Ukrayna’da tutuklu bulunan savaş esirlerinin serbest bırakılması ve olası esir takası konuları da ele alındı.

BAKAN FİDAN DA GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Hakan Fidan da başkentte Rüstem Umerov ile görüşmeler gerçekleştirdi.

