Yoğun Kar Ulaşımı Aksattı! Kars-Ardahan Yolu Kapandı

Kars-Ardahan kara yolu, yoğun kar ve tipi nedeniyle geçici olarak tüm araç trafiğine kapatıldı.

Kent genelinde iki gündür etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Valilikten yapılan açıklamada, Kars-Susuz yolunun Sakaltutan Geçidi'nde yoğun kar ve tipi ile görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle, büyük tonajlı araçların (tır) trafiğe çıkarılmasının kolluk kuvvetleriyle koordineli olarak engellendiği belirtildi.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ise yolun, kar ve tipi nedeniyle güvenlik gerekçesiyle tüm araçlara kapatıldığını duyurdu.

Kaynak: AA