Yoğun Kar Ulaşımı Aksattı! Kars-Ardahan Yolu Kapandı

Kars-Ardahan kara yolu, yoğun kar ve tipinin görüşü neredeyse sıfıra düşürmesi nedeniyle kolluk kuvvetleri gözetiminde tüm araç trafiğine kapatıldı.

Yoğun Kar Ulaşımı Aksattı! Kars-Ardahan Yolu Kapandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kars-Ardahan kara yolu, yoğun kar ve tipi nedeniyle geçici olarak tüm araç trafiğine kapatıldı.
Kent genelinde iki gündür etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Valilikten yapılan açıklamada, Kars-Susuz yolunun Sakaltutan Geçidi'nde yoğun kar ve tipi ile görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle, büyük tonajlı araçların (tır) trafiğe çıkarılmasının kolluk kuvvetleriyle koordineli olarak engellendiği belirtildi.

Yoğun Kar Ulaşımı Aksattı! Kars-Ardahan Yolu Kapandı - Resim : 1

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ise yolun, kar ve tipi nedeniyle güvenlik gerekçesiyle tüm araçlara kapatıldığını duyurdu.

Kaynak: AA

Etiketler
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Ardahan Trafik
CİMER 2025’te Rekor Kırdı! En Yoğun Başvurular Bu İllerden CİMER 2025’te Rekor Kırdı! En Yoğun Başvurular Bu İllerden
Ankara’da Kritik Görüşme: Fidan ve Kalın Umerov ile Bir Araya Geldi Ankara’da Kritik Görüşme: Fidan ve Kalın Umerov ile Bir Araya Geldi
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
ÇOK OKUNANLAR
Ankara’da Kritik Görüşme: Fidan ve Kalın Umerov ile Bir Araya Geldi Ankara’da Kritik Görüşme: Fidan ve Kalın Umerov ile Bir Araya Geldi
Dursun Özbek ve Okan Buruk’tan Erden Timur ve Metehan Baltacı’ya Ziyaret Silivri Cezaevi'ndeki İki İsmi Zİyaret Ettiler
Yoğun Kar Ulaşımı Aksattı! Kars-Ardahan Yolu Kapandı Yoğun Kar Ulaşımı Aksattı! Kars-Ardahan Yolu Kapandı
Türkiye Beyaz Büründü, Kar Tatili Haberleri Peş Peşe Geldi! İstanbul'un 5 İlçesinde de Okullar Tatil İstanbul'un 5 İlçesinde de Okullar Tatil
Milli Piyango Sonuçları Açıklandı: İşte 800 Milyon TL'yi Kazanan Bilet İşte 800 Milyon TL'yi Kazanan Bilet