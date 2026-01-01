Eskişehir'de Soba Faciası! Anne ve 2 Çocuğu Hastaneye Kaldırıldı

Eskişehir'de anne ve 2 çocuğu, evlerinin alt katında bulunan kıraathanedeki sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri iddiasıyla hastaneye kaldırıldı.

Olay, Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Erdoğdu sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, doğalgaz kullanılan apartmanın 1. katında yaşayan 3 çocuk annesi Ayten U.D. (40), dairesindeki dumandan dolayı sabah saatlerinde karşı komşusuna durumu bildirdi. Öğleden sonra dumandan rahatsızlanan ve yarı baygın olan kadının komşusu durumu polise bildirdi.

‘KIRAATHANEDEN SIZDI’ İDDİASI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Dairenin hemen altında bulunan ve sobayla ısınan kıraathanenin bacasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri iddia edilen anne Ayten U.D. ile 8 yaşındaki ikiz çocukları M.D. ve A.D., Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocukların durumunun iyi olduğu, annenin ise durumunun kısmen ciddi olduğu öğrenildi. Anne ve çocuklarının tedavisi devam ediyor.

Olayla ilgili polis geniş çaplı inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
