Türkiye Beyaz Büründü, Kar Tatili Haberleri Peş Peşe Geldi! İşte O İller…

Yurt genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle çok sayıda ilde eğitime ara verildi. Valilikler, öğrencilerin ve vatandaşların güvenliği gerekçesiyle 2 Ocak Cuma günü resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında okulların tatil edildiğini duyurdu.

İşte o iller…

KAHRAMANMARAŞ'TA EĞİTİME ARA

Kahramanmaraş'ta dün başlayan kar yağışı bugün de etkisini sürdürürken, Kahramanmaraş Valiliği okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklama, “Meteorolojiden alınan bilgilere göre, il genelinde devam eden kar yağışlarının bugün akşam saatlerine kadar aralıklı olarak sürmesi, cuma ve cumartesi günleri ise kuvvetli buzlanma ve don riski oluşmasının beklendiği değerlendirilmektedir. Öğrenci ve vatandaşlarımızın güvenliği dikkate alınarak 2 Ocak Cuma günü, Kahramanmaraş genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu kreş/anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personel idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur” ifadeleri kullanıldı.

ELAZIĞ'DA EĞİTİM VE ÖĞRETİME ARA

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili öğrenciler yazdıklarınızı okuyorum. Bir yandan da meteorolojiyi takip ediyorum. 2 Ocak 2026’da da maalesef okullarınızda olamayacaksınız. Dileğim pazartesi günü zinde ve hazır bir şekilde okullarınızda olmanız. Lütfen bol kitap okuyun ve derslerinize çalışın. Sizleri seviyoruz" dedi.

HAKKARİ'DE EĞİTİM ÖĞRETİME ARA

Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime cuma günü ara verildiği duyuruldu. Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, il genelinde kar kalınlığının yerleşim yerlerinde bir, kırsal alanlarda ise iki metreyi aştığı belirtildi.

Meteorolojik veriler doğrultusunda devam eden kar yağışının gün batımına doğru etkisini azaltması, gece saat 00.00'dan Cuma sabahı 06.00'ya kadar yoğun şekilde etkili olmasının beklendiğine yer verilen açıklamada, özellikle yüksek kesimler ve riskli yol güzergahlarında çığ tehlikesinin olduğu, hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesinin ulaşım ve günlük yaşam açısından risk oluşturabileceğinin değerlendirildiği vurgulandı.

KARS'TA OKULLARA KAR TATİLİ

Kars Valiliği, olumsuz hava koşulları ve buzlanma tehlikesi sebebiyle eğitim öğretime cuma günü, 1 günlüğüne ara verildiğini bildirdi. Kamuda çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olanlar da bir gün izinli sayılacak.

Kars Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre il genelinde olumsuz hava koşullarının devam edeceği ve buzlanma tehlikesinin devam edeceğini bildirdi. Valilik açıklamasında, “2 Ocak Cuma günü ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve Kur’an kursları dahil) eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz bir gün idari izinli sayılacaktır” denildi.

ŞIRNAK'TA KAR TATİLİ

Şırnak Valiliği'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle resmi ve özel kreşler, anaokulları, ortaokul ve liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yarın da eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile kamu çalışanlarının yanı sıra kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarında devam eden kadın kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi. Şırnak'ta etkisini sürdüren kar yağışı dolayısıyla eğitime 1 gün daha ara verilmişti.

MARDİN'DE OKULLAR TATİL

Mardin Valiliği’nden yapılan açıklamada ise “Mardin genelinde olumsuz hava şartları ve oluşabilecek buzlanma riskine karşı başta ulaşım olmak üzere vatandaşlarımızın herhangi bir sorun yaşamaması amacıyla gerekli tüm tedbirler alınmaktadır. Meteorolojik değerlendirmelere göre, buzlanma ve soğuk hava koşullarının ilimiz genelinde etkisini devam ettirmesi beklenmektedir. Bu kapsamda, 02.01.2026 Cuma günü Mardin genelindeki tüm eğitim-öğretim kurumlarında eğitim ve öğretime bir (1) gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli personel, kronik hastalığı bulunan çalışanlar, 0-6 yaş çocuğu olan anneler ile hamile personel aynı gün idari izinli sayılacaktır” denildi.

DÜZCE'DE EĞİTİME ARA

Düzce Valiliği aldığı karar ile 2 Ocak 2026 Cuma günü resmi ve özel tüm örgün/yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Düzce’de kar yağışı etkili oluyor. Düzce Valiliği kar yağışı nedeniyle okulların tatil olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "İlimiz genelende etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava şartları başta ulaşım olmak üzere genel hayatı tesirleri nedeniyle vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın güvenliği için bazı tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda 2 Ocak 2026 Cuma günü resmi ve özel tüm örgün/yaygın eğitim kurumlarımızda rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur’an kursları dahil eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli halime ve engelli personel ile çocuğu kreş anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın personelin aynı gün idari izinli sayılacaktır.”

MALATYA'DA EĞİTİME KAR MOLASI

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, kentte etkili olan kar yağışı sonrası tipi ve buzlanma tehlikesine karşı okulların yarın da tatil edildiğini duyurdu.

Yavuz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "İlimizde etkili olan yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak amacıyla 2 Ocak 2026 Cuma günü ilimiz genelinde tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kurslarında (yetişkinlere yönelik kurslar hariç) eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel, malül ve gaziler, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personel, aynı gün idari izinli sayılacaktır."

BOLU'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Bolu’da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi. Kamuda çalışan hamile ve engelli personelin yanı sıra küçük çocuğu olan kadın personel de idari izinli sayılacak.

Bolu Valiliği, kent genelinde devam eden yoğun kar yağışı üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Valilikten yapılan duyuruda, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tedbir alındığı belirtildi. Açıklamada, "İlimiz genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle; 02 Ocak 2026 Cuma günü, resmî ve özel tüm eğitim kurumlarımızda (rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur'an kursları dâhil) eğitim-öğretime bir gün ara verilmiştir" denildi.

AMASYA'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Amasya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime cuma günü ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre, beklenen yoğun kar yağışı ile buzlanma ve tipi nedeniyle kent genelinde tüm eğitim kurumlarında 2 Ocak'ta eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, ayrıca kamu kurumlarında görevli hamile, engelli personel ve engelli çocuğu olan anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personelin bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

GAZİANTEP'TE KAR TATİLİ

Gaziantep'te olumsuz hava koşulları sebebiyle okullar cuma günü tatil edildi. Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre yarın kentte hava sıcaklıklarının düşmesi ve buzlanma riskinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, "Öğrenci ve eğitimcilerimizin sağlığı ve trafikte yaşanacak olumsuz durumlar göz önünde bulundurularak, il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim veren tüm resmi ve özel eğitim-öğretim kurumları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kreş ve gündüz bakımevleri ile Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kur'an kursları 2 Ocak 2026 Cuma günü bir gün süreyle tatil edilmiştir" denildi.

YOZGAT'TA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Yozgat Valiliği, cuma günü Yozgat il merkezi ve 13 ilçede olumsuz hava şartları nedeniyle okulların tatil edildiğini duyurdu. Yozgat Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"Meteorolojik verilere göre ilimizde aralıklı kar yağışının bugün akşam saatlerine kadar devam edeceği, hissedilen hava sıcaklığının sıfırın altında 17 dereceye kadar düşeceği, aşırı buzlanma ve yer yer sis görüleceğinin anlaşılması sebebiyle oluşabilecek risklerin önüne geçmek amacıyla; Yozgat İl Merkezimiz ve tüm İlçelerimizde, 2 Ocak 2026 Cuma günü tüm kademedeki okullarımızda eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personelimiz ile okul öncesi eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerimiz idari izinli sayılacaktır. Sağlık kurumlarında ve sahada acil durum görev sorumluluğu bulunan (Jandarma, Emniyet, AFAD VB. ) kurumlardaki idari izin düzenlemesi ilgili kurum amirleri tarafından kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde planlanacaktır."

MUŞ'TA EĞİTİM VE ÖĞRETİME KAR ARASI

Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre kent genelinde etkisini sürdüren kar yağışının cuma günü de devam edeceği belirtildi.

Yoğun kar yağışı ile yüksek kesimlerde çığ riski oluşacağının tahmin edildiğine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "2 Ocak 2026 Cuma günü ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversite hariç) eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik rahatsızlığı olan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personel de bir gün idari izinli sayılacaktır."

ÇORUM'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Çorum'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle cuma günü eğitime ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının hakim olduğu kaydedildi. Buzlanma ve don ihtimaline karşı il genelinde okullarda eğitime bir gün ara verildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz genelinde resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde ve Kur'an kurslarında valiliğimiz kararıyla eğitim öğretime 2 Ocak Cuma günü 1 gün süreyle ara verilmiştir. Okullara ara verilen günde çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden kadın personel, malul, engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."

ZONGULDAK'TA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Zonguldak Valiliği, il genelinde devam eden olumsuz hava şartları ve meteorolojik veriler ışığında beklenen don tehlikesi nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu imzasıyla yayımlanan karara göre; 2 Ocak 2026 Cuma günü, il genelindeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel kreşler, gündüz bakımevleri, çocuk kulüpleri ve rehabilitasyon merkezleri tatil edildi.

ARDAHAN’DA OKULLAR TATİL

Ardahan'da etkisini artıran kar ve tipi dolayısıyla il genelinde eğitime yarın ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kursları dahil) eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

Kamu kurumlarında görevli engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

Vali Hayrettin Çiçek de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, "Sevgili öğrenciler, hava koşulları sebebiyle yarın cuma günü bir gün süreyle okulları tatil ediyoruz. Ekran süreniz kısa, kitap okuma süreniz uzun olsun. İyi tatiller." mesajını paylaştı.

SİVAS'TA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Sivas’ta etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle Valilik, 2 Ocak 2026 Cuma günü il genelindeki tüm eğitim kurumlarında 1 gün daha eğitime ara verildiğini açıkladı.

Sivas Valiliği, il genelindeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 02 Ocak 2026 Cuma günü 1 gün süreyle eğitime ara verildiğini duyurdu. Açıklamada ise kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, mesleki eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile rehberlik araştırma merkezlerinin de tatil kapsamında olduğu belirtildi. Valilik kararına göre, eğitime ara verilen gün içinde; kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın kamu personeli, malûl ve engelli çalışanlar, ağır kronik rahatsızlığı bulunanlar ile hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacak.

TOKAT'TA EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Tokat’ta etkili olması beklenen soğuk hava ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.Tokat Valiliği’nden yapılan açıklamada; AFAD ve Meteoroloji verilerine göre il genelinde soğuk hava dalgasının etkili olacağı, gece saatlerinden itibaren şiddetli buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

Muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla il genelinde tüm resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde 2 Ocak 2026 Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Açıklamada ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

BATMAN'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Batman'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, yarın kentte devam eden olumsuz hava koşulları, gece saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının daha da düşmesinin beklenmesi, buna bağlı olarak buzlanma ve don riskinin artacağı belirtildi.

Bu nedenle yarın ildeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği bildirilen açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

BARTIN'DA EĞİTİME ARA

Bartın'da etkili olması beklenen buzlanma nedeniyle yarın il genelinde eğitime ara verildi. 2 Ocak Cuma günü il genelinde özel ve resmi tüm eğitim kurumlarında (kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul, liseler ile halk eğitim, özel öğretim, gündüz bakımevleri ve Kur'an kursları) eğitime ara verildiği bildirilen açıklamada, "Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel ile çocuğu kreşe ve anaokuluna devam eden kadın personel de 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır.

Sağlık, güvenlik ve 24 esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir." ifadeleri

SİİRT'TE EĞİTİME 1 GÜN ARA

Siirt'te yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle, gece ve sabah saatlerinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesi, buzlanma ve don olaylarının artmasının beklendiği belirtildi.

Bu nedenle il genelinde resmi ve özel eğitim kurumları ile özel kreşler, gündüz bakımevleri ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 1 gün süreyle ara verildiği aktarılan açıklamada, 0-6 yaş arası çocuğu olan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan anneler ile engelli, malul ve hamile kamu personelinin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi. Siirt'te etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 2 gün ara verilmişti.

AĞRI'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Ağrı Valiliği, kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il genelinde okulların yarın tatil edildiğini açıkladı. Ağrı Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Meteoroloji 16’ncı Bölge Müdürlüğü tahmin ve erken uyarı merkezince 2 Ocak Cuma günü ilimiz genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklenmektedir. 2 Ocak günü olumsuz hava koşulları ve oluşabilecek buzlanma riski dikkate alınarak tüm okullar, kreşler. Kur’an kursları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanlarımız, çocuğu kreş ve anaokuluna giden anneler ile kronik rahatsızlığı olan personelimiz de idari izinli sayılacaktır.

ADIYAMAN'DA EĞİTİME 1 GÜN ARA

Adıyaman'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma riskine karşı vatandaşların sorun yaşamaması amacıyla tüm tedbirlerin alındığı belirtildi. Açıklamada, bu kapsamda ildeki tüm eğitim kurumlarında yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan engelli, hamile, kronik rahatsızlığı ve 0–6 yaş arası çocuğu bulunan kadın personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

DİYARBAKIR'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Diyarbakır’da yoğun kar nedeni ile eğitime bir gün ara verildi. Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, ‘’Meteorolojik verilere göre, 2 Ocak 2026 Cuma günü sabah saatlerinden itibaren ilimiz genelinde hava sıcaklıklarında belirgin düşüşle birlikte kuvvetli buzlanma ve don olaylarının yaşanması beklenmektedir. Oluşabilecek olumsuzluklar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalar dikkate alınarak 2 Ocak 2026 Cuma günü il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir.

Ayrıca çocuğu kreş, anaokulu ve ilkokula devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir), malul, engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları önemle rica olunur’’ denildi.

BİNGÖL'DE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Bingöl’de etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün daha ara verildi.

Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İki günden beri aralıksız devam eden kar yağışının etkilerinin aşırı don ve buzlanma şeklinde olacağı yönündeki meteorolojik veriler doğrultusunda öğrencilerimizin ve ilgili vatandaşlarımızın servis ve taşımalı eğitim kapsamında yollarda ya da yaya olarak buzlu zeminde can ve mal emniyetini tehlikeye düşürecek durumları önlemek amacıyla; 02.01.2026 Cuma günü il merkezi ve tüm ilçelerimizdeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitim ve öğretime bir (1) gün süreyle daha ara verilmiştir.

Kamuda çalışan engelli, hamile, kronik rahatsızlığı olan personellerimiz ile çocuğu anaokulu ve kreşe devam eden kadın personellerimiz de aynı gün idar izinli sayılacaklardır" denildi.

TUNCELİ'DE EĞİTİME KAR ENGELİ

Tunceli'de yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle üniversite dahil olmak üzere eğitime 1 gün ara verildi. Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, "İlimizde etkili olan yoğun kar yağışı, buzlanma, olumsuz hava şartları ve oluşabilecek risklerin önüne geçilmesi amacıyla; 02 Ocak 2026 Cuma günü Tunceli genelinde eğitime (üniversite senatosu kararı ile üniversite öğrencileri dahil) 1 gün süreyle ara verilmiştir.

Aynı tarihte kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli, kronik rahatsızlığı bulunan ve çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden personel idari izinli sayılacaktır. Buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur" denildi.

NİĞDE'DE EĞİTİME 1 GÜN ARA

Niğde Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının özellikle ilin yüksek kesimlerinde eksi 18 dereceye kadar düşmesinin beklendiği, aşırı don ve gizli buzlanma hadiselerinin görülebileceği, bu durumun günlük yaşamı olumsuz etkileyebileceği ve ulaşımda aksamalara yol açabileceği ifade edildi. Oluşabilecek muhtemel olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla alınan kararla, il genelindeki resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 2 Ocak 2026 Cuma günü 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Ayrıca eğitime ara verilen gün boyunca malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi.

SİNOP'TA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Sinop'ta kar ve buzlanma riski nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelindeki olumsuz hava koşullarının bir süre daha devam etmesinin beklendiği aktarıldı.

Buzlanma riskine karşı önleyici tedbir olarak eğitime ara verildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bu kapsamda önleyici tedbir olarak kent merkezi, Erfelek, Ayancık ve Türkeli ilçelerindeki tüm okullarda, Boyabat, Gerze, Dikmen ve Durağan ilçesinde ise taşımalı eğitime 2 Ocak Cuma günü ara verilmiştir."

OSMANİYE'DE EĞİTİME ARA

Osmaniye'de bazı ilçelerde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi. Dün başlayan kar yağışının ulaşımda aksaklıklara yol açması ve olumsuz hava koşullarının devam etmesi nedeniyle Kadirli, Sumbas ve Hasanbeyli ilçelerinde taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime yarın ara verildi.

ORDU'DA OKULLAR TATİL

Ordu'da bazı ilçelerde kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde devam eden kar yağışıyla birlikte buzlanma ve don görülebileceği belirtildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Akkuş, Altınordu, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Perşembe ve Ulubey ilçelerindeki tüm okullarda, Fatsa ve Ünye ilçesinde ise taşımalı eğitim yapılan okullarda yarın 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verildiği kaydedildi.

KOCAELİ (KANDIRA)

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

Kandıra’da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitim- öğretime 1 gün ara verildiği duyuruldu. Kandıra Kaymakamlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Kar yağışı ve buzlanma riski sebebiyle 2 Ocak 2026 Cuma günü ilçemizde bulunan tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

ERZURUM

Erzurum Valiliği, kar yağışı sebebiyle eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı, don ve buzlanma riski sebebiyle 2 Ocak günü Erzurum ve tüm ilçelerinde resmi ve özel ilk, orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin izinli sayılacağının ifade edildi.

VAN'DA DA OKULLAR TATİL

Van genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın da eğitime ara verildi.

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle kent genelinde 02 Ocak 2026 Aralık 2025 Cuma günü eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzle yapılan değerlendirmeler neticesinde, Van'da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle 02.01.2026 Cuma günü (yarın) ilimiz geneli resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (RAM, Halk Eğitim Merkezleri, Aile Destek Merkezleri ve Rehabilitasyon Merkezleri dahil) eğitim-öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, kronik hasta ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaktır. 06 yaş çocuğu olan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan anneler de idari izinli sayılacaktır." denildi.

Kaynak: Haber Merkezi