Siirt’te Kar Yağışı Sonrası Facia! 3 Ahır Çöktü, Çok Sayıda Hayvan Öldü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Siirt’in Baykan ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı büyük bir maddi zarara yol açtı. Veyselkarani beldesi Atatürk Mahallesi’nde bulunan ve Mehmet Emin Arıtürk’e ait olan çiftlikte, yan yana inşa edilmiş üç ahırın çatısı kar yüküne dayanamayarak çöktü.

ÇOK SAYIDA HAYVAN ÖLDÜ

Gece saat 02.00 civarında meydana gelen olayda, ahırlarda bulunan yaklaşık 600 küçükbaş hayvan enkaz altında kaldı. Göçük sonucunda çok sayıda hayvanın öldüğü bildirildi. Ayrıca ahırların içinde bulunan 2 traktör ile 1 kamyonetin de tamamen kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

HASAR TESPİTİ YAPILIYOR

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, bölgede inceleme yaparak hasar tespit çalışmalarına başladı. Çiftlik sahibi Mehmet Emin Arıtürk, yaşanan olay nedeniyle büyük bir kayıp yaşadıklarını ifade ederek yetkililerden yardım talebinde bulundu.

Kaynak: DHA