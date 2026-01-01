Altın Fırtınası Dinmiyor: Tarih Verildi! Büyük Bankalar Zirve Beklentisini Açıkladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Altın ve gümüş piyasaları 2025 yılında jeopolitik gerilimler ve ABD Merkez Bankası’nın faiz indirim sinyalleriyle tarihi rekorlara sahne oldu. JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley, UBS, Bank of America ve HSBC gibi büyük finans kuruluşlarının 2026 yılına ilişkin yayımladığı beklentiler, değerli metallerde yükseliş ivmesinin sürebileceğine işaret ediyor.

Altın, 1979’dan bu yana en güçlü yıllık performanslarından birini sergiledi. Artan belirsizlik ortamında güvenli liman talebinin güçlenmesi ve Fed’in faiz indirimlerine başlaması piyasaları destekledi. Merkez bankalarının yüksek oranlı alımları ve yatırımcıların altın destekli fonlara yönelmesi de bu tabloyu güçlendirdi. Yıl boyunca yaklaşık yüzde 63 değer kazanan altın, 4 bin doların üzerini test ederken; gümüşteki yükseliş yüzde 140’ı aştı.

2026 İÇİN GENEL GÖRÜNÜM: YÜKSELİŞ EĞİLİMİ KORUNUYOR

Uzmanlara göre mevcut küresel riskler ve gevşeyen para politikası beklentileri devam ederse altın fiyatlarındaki yukarı yönlü hareket gelecek yıl da sürebilir. İşte öne çıkan tahminler:

JP MORGAN’IN ALTIN TAHMİNİ

J.P. Morgan Küresel Emtia Strateji Başkanı Natasha Kaneva, yükselişin kesintisiz olmayabileceğini ancak ana trendin güçlü kaldığını belirtti. Kaneva, merkez bankalarının rezerv artırma eğiliminin sürdüğünü vurgulayarak, 2026 sonunda ons altının 5 bin dolara yaklaşabileceği öngörüsünde bulundu.

GOLDMAN SACHS: 4.900 DOLAR BEKLENTİSİ

Goldman Sachs yayımladığı son raporunda, altın fiyatlarının Aralık 2026’ya kadar yüzde 14 civarında artarak ons başına 4 bin 900 dolara ulaşabileceğini tahmin etti. Banka, bireysel yatırımcıların portföy çeşitlendirme talebinin bu beklentiyi yukarı yönlü etkileyebileceğini ifade etti.

MORGAN STANLEY: DAHA SINIRLI ARTIŞ

Morgan Stanley, yükselişin süreceğini ancak diğer kurumlara kıyasla daha sınırlı olacağını öngörüyor. Bankaya göre merkez bankası ve ETF alımlarında bir miktar yavaşlama görülebilir; fakat faiz indirimleri ve doların zayıflaması fiyatları desteklemeye devam edecek. Kurum, 2026’nın son çeyreği için ons başına 4 bin 800 dolar tahmini paylaştı.

UBS’TEN 5 BİN DOLAR HEDEFİ

UBS, altına ilişkin beklentisini yukarı yönlü revize ederek 2026’nın ilk üç çeyreği için ons başına 5 bin dolarlık hedef açıkladı. Banka, yılın sonuna doğru fiyatlarda sınırlı geri çekilme yaşanabileceğini ve onsun 4 bin 800 dolar seviyelerine gerileyebileceğini öngördü.

BANK OF AMERICA VE HSBC’NİN BEKLENTİLERİ

Bank of America, altının 2026’da 5 bin doları görmesinin mümkün olduğunu, ortalama fiyatın ise 4 bin dolar civarında oluşabileceğini belirtti. HSBC analistleri de uygun makroekonomik koşulların devamı halinde ons fiyatının 5 bin dolara ulaşabileceğini kaydetti.

ANALİSTLER NE DİYOR?

Capital.com Kıdemli Analisti Kyle Rodda, altındaki yükselişi faiz indirim beklentileri, jeopolitik riskler ve küresel mali koşullarla ilişkilendirerek, kısa vadeli seyrin politikalardaki değişikliklere duyarlı olduğunu vurguladı. Avustralya merkezli KCM Trade Baş Analisti Tim Waterer ise merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme amacıyla altın alımlarını sürdürdüğünü, Fed’in faiz indirim süreci ve jeopolitik belirsizliklerin altını yatırımcılar için cazip kıldığını ifade etti.

Uzmanlara göre para politikası adımları, jeopolitik gelişmeler ve merkez bankalarının alım stratejileri, 2026 yılında altının yönünü belirleyen temel unsurlar olmaya devam edecek.

