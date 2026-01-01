TÜİK Verileri Alarm Veriyor: İstanbul'dan Büyük Kaçış

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’da yaşam koşullarının ağırlaşması, kentten ayrılanların sayısını her geçen gün artırıyor. Kiralardaki artış, olası deprem endişesi, gıda fiyatları, yoğun trafik ve sağlık hizmetlerine ulaşmadaki sıkıntılar nedeniyle çok sayıda kişi daha küçük şehirlere yönelmeye başladı. Dünyanın en pahalı kentleri arasında gösterilen İstanbul, özellikle dar gelirli vatandaşlar için giderek yaşanması zor bir şehir haline geliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2023 yılında İstanbul’dan başka illere taşınanların sayısı 581 bini aşarken, 2024’te bu sayı yaklaşık 369 bin olarak kaydedildi. Böylece son iki yılda İstanbul’u terk edenlerin toplam sayısı 950 bin 783’e ulaştı. Göç edenlerin en çok tercih ettiği şehirler arasında Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa öne çıkıyor.

TÜİK verileri, iller arası göçün temel nedenlerinin başında eğitim ve daha iyi yaşam şartlarının geldiğini gösteriyor. Geçtiğimiz yıl Türkiye genelinde yaklaşık 2,7 milyon kişi şehir değiştirdi. Bunların 479 bini eğitim, 512 bini ise daha iyi konut ve yaşam koşullarına ulaşma isteğiyle göç etti. DW Türkçe’nin aktardığına göre, eğitim nedeniyle taşınanların büyük bölümünü lise ve üniversite mezunları oluştururken, daha iyi yaşam koşulları için göç edenler arasında da orta ve yüksek eğitim düzeyine sahip kişilerin sayısı dikkat çekiyor.

KİRALAR CEP YAKIYOR

İstanbul’dan taşınma eğiliminde kira fiyatlarının etkisi belirleyici oluyor. Konut giderleri, megakentte aile bütçelerinin en büyük kalemi haline geldi. Endeksa’nın 2025 verilerine göre İstanbul’da ortalama kira 33 bin liranın üzerine çıkmış durumda. 2024’te bu ortalama 25 bin lira seviyesindeydi. Antalya’da ise 2025 Kasım ayı itibarıyla ortalama kiralar 25–26 bin lira bandında seyrediyor. Artış her iki şehirde de sürerken, İstanbul’daki rakamlar sabit gelirliler için ciddi bir yük oluşturuyor.

YENİDEN BAŞLAMA HİKAYELERİ

Kentten ayrılanların anlatıları, İstanbul’dan göçün yalnızca adres değişikliği değil, yaşam biçimi arayışı olduğunu da ortaya koyuyor. İstanbul’dan Tunceli’ye taşınan Ali H., yoğun trafik ve kalabalığın günlük hayatı kısıtladığını belirterek “Bir yere gidip çay içmenin, yemek yemenin bile zorlaştığı bir yerde gezmenin anlamı kalmıyor” sözleriyle duygularını ifade ediyor. İstanbul’dan Antalya’ya yerleşen Şule B. ise kararın uzun bir sürecin sonunda alındığını söyledi ve ekledi: “İstanbul’da sürekli koşuşturma içindeydik. İş ve ev arasında sıkışmıştık, hayatımıza vakit ayıramıyorduk.”

Artan maliyetler ve yıpratıcı şehir yaşamı, her yıl daha fazla İstanbulluyu farklı kentlerde yeni bir hayat kurma düşüncesine yönlendiriyor.

Kaynak: Haber Merkezi