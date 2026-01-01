Alkol, Sigara, Benzin, Motorin... Zam Yağmuru Başladı! İşte Rakamlar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı tebliğleriyle birçok vergi ve harç kaleminde artış yapıldı. Düzenleme kapsamında yurt dışına çıkış harcı, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 710 liradan 1.250 liraya yükseltildi. Değişiklik, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan tebliğ ile duyuruldu.

Tebliğde, yurt dışına çıkış harcı uygulamasına ilişkin maddede yer alan “710” ibaresinin “bin 250” olarak değiştirildiği ve düzenlemenin 1 Ocak 2026’da yürürlüğe gireceği belirtildi.

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ ARTIRILDI

Mobil telefon aboneliklerinin ilk tesisinde alınan Özel İletişim Vergisi de yeniden belirlendi. Resmi Gazete’de yayımlanan Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği’ne göre tutar 570 liradan 700 liraya çıkarıldı. Yeni tutar 1 Ocak 2026’dan itibaren geçerli olacak.

BENZİN, MOTORİN, SİGARA VE ALKOLLÜ İÇECEKLERE ÖTV ZAMMI

Özel Tüketim Vergisi oranlarında da artışa gidildi. Akaryakıtta ÖTV yüzde 6,95 oranında artırılırken, sigara ve alkollü içeceklerde artış oranı yüzde 7,95 olarak açıklandı. Buna göre benzinde litre başına uygulanan ÖTV 13,86 liradan 14,82 liraya, motorinde ise 12,99 liradan 13,90 liraya yükseldi. Alkollü içkiler ve tütün ürünlerinde de tutarlar güncellendi.

IMEI KAYIT ÜCRETİ VE PASAPORT HARÇLARI GÜNCELLENDİ

Düzenleme kapsamında IMEI kayıt ücreti 45 bin 614 liradan 54 bin 258 liraya çıkarıldı. Üç yıl ve üzeri pasaportların harç tutarı ise 11 bin 274 liradan 13 bin 410 liraya yükseltildi.

Gelir Vergisi tarifesinin ilk dilimi 158 bin liradan 190 bin liraya çıkarılırken, aylık beyanname için ödenen damga vergisi de 665 liradan 791 liraya yükseltildi. Yeni tutarlar, tebliğlerde belirtilen tarihler itibarıyla yürürlüğe girecek.

