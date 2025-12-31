Yurtdışına Çıkış Harcı, Özel İletişim Vergisi, ÖTV, MTV... Hepsine Zam Geldi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yeni yılla birlikte vergi ve harçlar artıyor. Buna göre 1 Ocak 2026 itibariyle yurt dışı çıkış harcı 710 liradan bin 250 liraya yükselecek. Özel İletişim Vergisi yüzde 25 virgül 49'luk artış ile 700 lira olarak uygulanacak.

Akaryakıt fiyatlarında da ÖTV düzenlemesi yapıldı. Maktu ÖTV tutarı yüzde 6,95 oranında arttı. Böylece bu geceden itibaren benzin grubuna 1,16 TL, motorin grubuna 1,08 TL zam gelecek .

Yeni yılda cep telefonu IMEI kayıt ücreti ise 54 bin 258 lira olacak tahsil edilecek. Sigaranın maktu ÖTV tutarı 16 liradan 17,27 TL'ye yükseldi.

MTV ORANLARI BELLİ OLDU

Yeni yılda uygulanacak MTV oranları da belli oldu. Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni yılda en düşük tutar 6 bin 902 lira, en yüksek tutar ise 274 bin 415 lira olacak.

Tebliğe göre, motor silindir hacmi 1300 cc ve altı yeni araçlarda en düşük MTV 6 bin 902 lira olacak. En yaygın kullanılan silindir hacmi 1301-1600 cc arası yeni otomobillerde en düşük MTV tutarı ise 12 bin 28 liraya yükselecek. Bu tutar 1601-1800 cc arası yeni araçlarda 21 bin 251 lira, 1801-2000 cc arası yeni araçlarda ise 33 bin 474 lira olacak. 2 bin cc ve üstü araçlarda ise MTV tutarı 50 bin 217 lira olarak tahsil edilecek.

Kaynak: DHA