İsviçre'de Şiddetli Patlama! Çok Sayıda Can Kaybı Var

İsviçre'nin Crans-Montana Kayak Merkezi'nde patlama meydana geldiği ve çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

İsviçre'de Şiddetli Patlama! Çok Sayıda Can Kaybı Var
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

AFP'nin son dakika bilgisine göre İsviçre'nin kayak merkezleriyle ünlü kasabası Crans-Montana'da bulunan bir gece kulübünde yılbaşı eğlencesi sırasında sebebi bilinmeyen şiddetli bir patlamanın gerçekleşmesi sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybederken onlarca kişinin de yaralandığı aktarıldı.

'HAVAİ FİŞEK KAYNAKLI OLABİLİR'

İsviçre basınından Blick, yerel saatle gece 01.30 sıralarında gece kulübünde önce şiddetli bir patlama yaşandığını ardından yangın çıktığını ifade etti. İlk bilgilere göre yangının, konser sırasında kullanılan havaifişek ya da piroteknik malzemelerden çıkmış olabileceği iddia edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İsviçre polisi yaptığı açıklamada olayı doğrularken soruşturma başlatıldığını ve resmi bilgilendirmenin yerel saatle 10'da yapılacağını aktardı.

Kaynak: Haber Merkezi

TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Yeni Zelanda ve Avustralya'da Coşkulu Karşılama: 2026'ya 'Merhaba' Yeni Zelanda ve Avustralya'dan 2026'ya 'Merhaba'
Putin’in Konutunun Yakınlarında İHA Düşürülmüştü! Moskova İddiasını Görüntülerle Duyurdu Putin’in Konutunun Yakınlarında İHA Düşürülmüştü! Moskova İddiasını Görüntülerle Duyurdu
ÇOK OKUNANLAR
Milli Piyango Sonuçları Açıklandı: İşte 800 Milyon TL'yi Kazanan Bilet İşte 800 Milyon TL'yi Kazanan Bilet
Halit Yukay'ın Ölümüne İlişkin Davada Kaptan Konuştu: 'Hiçbir Cisme Çarpmadım' Halit Yukay'ın Ölümüne İlişkin Davada Kaptan Konuştu: 'Hiçbir Cisme Çarpmadım'
Türkiye Filistin İçin Tek Yürek Oldu: İstanbul'dan Dünyaya 'Gazze' Mesajı Türkiye Filistin İçin Tek Yürek Oldu: İstanbul'dan Dünyaya 'Gazze' Mesajı
Alkol, Sigara, Benzin, Motorin... Zam Yağmuru Başladı! İşte Rakamlar Alkol, Sigara, Benzin, Motorin... Zam Yağmuru Başladı! İşte Rakamlar
Yeni Yılın İlk Bebekleri Dünyaya Geldi! 2026'nın İlk Dakikalarında Dünyaya 'Merhaba' Dediler Yeni Yılın İlk Bebekleri Dünyaya Geldi! 2026'nın İlk Dakikalarında Dünyaya 'Merhaba' Dediler