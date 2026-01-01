İsviçre'de Şiddetli Patlama! Çok Sayıda Can Kaybı Var

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

AFP'nin son dakika bilgisine göre İsviçre'nin kayak merkezleriyle ünlü kasabası Crans-Montana'da bulunan bir gece kulübünde yılbaşı eğlencesi sırasında sebebi bilinmeyen şiddetli bir patlamanın gerçekleşmesi sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybederken onlarca kişinin de yaralandığı aktarıldı.

'HAVAİ FİŞEK KAYNAKLI OLABİLİR'

İsviçre basınından Blick, yerel saatle gece 01.30 sıralarında gece kulübünde önce şiddetli bir patlama yaşandığını ardından yangın çıktığını ifade etti. İlk bilgilere göre yangının, konser sırasında kullanılan havaifişek ya da piroteknik malzemelerden çıkmış olabileceği iddia edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İsviçre polisi yaptığı açıklamada olayı doğrularken soruşturma başlatıldığını ve resmi bilgilendirmenin yerel saatle 10'da yapılacağını aktardı.

🇨🇭🔥🎉 ALERTE INFO - Une explosion a déclenché un incendie dans un bar de Crans-Montana (VS) lors des festivités du Nouvel An, faisant plusieurs morts et blessés graves. (Blick) pic.twitter.com/GKiGZfTETs — SuisseAlert (@SuisseAlert) January 1, 2026

Kaynak: Haber Merkezi