Türkiye Filistin İçin Tek Yürek Oldu: İstanbul'dan Dünyaya 'Gazze' Mesajı

Yaklaşık 400 sivil toplum kuruluşunun (STK) katılımıyla, Galata Köprüsü'nde "Sinmiyoruz, susmuyoruz Filistin'i unutmuyoruz" sloganıyla düzenlenen yürüyüş için vatandaşlar Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile Sultanahmet, Fatih, Süleymaniye camileri ve Eminönü Yeni Cami'de sabah namazı öncesi bir araya geldi.

Filistin'e destek için camilerin önündeki alanda toplanan vatandaşların ellerinde Türk ve Filistin bayrakları olduğu görüldü.

Soğuk havaya rağmen katılımın yoğun olduğu, geniş güvenlik önlemlerinin alındığı Sultanahmet Meydanı’nda katılımcılara sıcak ikramlarda bulunuldu.

Katılımcılar, sabah namazı sonrası protokoldekilerle eyleme katılmak için Galata Köprüsü'ne yürüyor.

'KALABALIK SOKAKLARA SIĞMIYOR'

Gazze için toplanan kalabalığın sokaklara sığmadığını kaydeden Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni yılın ilk saatlerinde İstanbul'da güçlü bir sesle Gazze'nin kurtuluşuna nasıl katkı sağlarız, dünyaya sesimizi nasıl duyururuz bunun gayreti içindeyiz. Allah'ın izniyle Gazze özgürlüğüne kavuşacaktır. Dünyada çok büyük bir uyanış olmuştur. Biz bunu esnetmeden sıkı tutmaya devam edeceğiz ve inşallah Gazze'nin kurtuluşunu beraber görmüş olacağız."

"SİNMİYORUZ, SUSMUYORUZ"

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan yapmış olduğu çağrıda şu ifadeleri kullanmıştı;

"İsrail'in, Gazze'de sürdürdüğü soykırım 3'üncü yılına giriyor ve 2 yıldır olduğu gibi 1 Ocak sabahı yine Galata Köprüsü'nde bu zülme karşı duruşumuzu göstermek için bir araya geliyoruz. Sinmiyoruz, susmuyoruz Filistin'i unutmuyoruz ve unutturmuyoruz. Çünkü, her ne kadar bir ateşkesten bahsedilse de bu ateşkesin sahada uygulanmadığını biliyoruz. İsrail'in sorumsuzca davranarak istediği zaman, istediği kadar insan öldürebileceğini operasyonlar yapabildiğini bir yandan da insani yardımların girmesi kadar Gazze'ye girmediğini biliyoruz. Öte taraftan Batı Şeria'da Sivil yerleşimcilerin Filistin'lilere saldırılarının tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar yükseldiğini biliyoruz. Onun için 1 Ocak sabahı saat 8.30'da şehitlerimize rahmet Filistin'e destek için yine Galata Köprüsü'ne 7'den 7'e bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz."

Kaynak: AA