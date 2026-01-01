Ankaralılar Dikkat! Bu İlçelerde Su Kesintisi Yaşanacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yapılan açıklamada, süregelen kuraklık ile nüfus artışının su kaynakları üzerindeki baskıyı artırdığına dikkat çekildi. Bu durumun, bazı bölgelerde dönemsel olarak su basıncında düşüşlere ve kesintilere yol açabildiği ifade edildi.

Açıklamada, Çamlıdere Barajı’nda su temin kapasitesini yükseltmek amacıyla su alma yapısında çalışmalar yürütüldüğü belirtilerek, bu çalışmalar kapsamında Kahramankazan, Keçiören, Yenimahalle ve Pursaklar ilçelerindeki bazı cadde ve mahallelerde planlı su kesintisi yapılacağı duyuruldu.

Kesintinin Kahramankazan’da bugün saat 17.30’a kadar, Keçiören, Yenimahalle ve Pursaklar’da ise saat 23.55’e kadar süreceği aktarıldı. Öte yandan Polatlı’da, dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle Esentepe ve Şentepe mahallelerinin bir kısmında saat 16.00’ya kadar su verilemeyeceği bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi