Ankaralılar Dikkat! Bu İlçelerde Su Kesintisi Yaşanacak

Ankara’da devam eden kuraklık ve artan nüfusun su kaynakları üzerindeki baskıyı artırması nedeniyle bazı ilçelerde su kesintisi uygulanacak.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yapılan açıklamada, süregelen kuraklık ile nüfus artışının su kaynakları üzerindeki baskıyı artırdığına dikkat çekildi. Bu durumun, bazı bölgelerde dönemsel olarak su basıncında düşüşlere ve kesintilere yol açabildiği ifade edildi.

Açıklamada, Çamlıdere Barajı’nda su temin kapasitesini yükseltmek amacıyla su alma yapısında çalışmalar yürütüldüğü belirtilerek, bu çalışmalar kapsamında Kahramankazan, Keçiören, Yenimahalle ve Pursaklar ilçelerindeki bazı cadde ve mahallelerde planlı su kesintisi yapılacağı duyuruldu.

Kesintinin Kahramankazan’da bugün saat 17.30’a kadar, Keçiören, Yenimahalle ve Pursaklar’da ise saat 23.55’e kadar süreceği aktarıldı. Öte yandan Polatlı’da, dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle Esentepe ve Şentepe mahallelerinin bir kısmında saat 16.00’ya kadar su verilemeyeceği bildirildi.

