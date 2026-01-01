İstanbul’da Kar Alarmı! AKOM’dan Yeni Uyarı Geldi, Sıcaklıklar Düşecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından, İstanbul’da kar yağışı yeniden etkisini göstermeye başladı. Gece saatlerinde kentin birçok bölgesinde aralıklarla görülen kar, öğleye doğru şiddetini artırdı ve kısa sürede çevreyi beyaza bürüdü. Özellikle yüksek kesimler ile ara sokaklarda kar örtüsü oluştu.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA KAR YAĞIŞI

Kar yağışı, öğle saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı ve çevresinde de kendini gösterdi. Pistlerin bazı bölümleri yer yer karla kaplanırken, yağışın uçuş trafiğinde herhangi bir aksaklığa yol açmadığı bildirildi.

AKOM’DAN YENİ UYARI GELDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı AKOM’un paylaştığı tahminlere göre, saat 11.00 civarında başlayan kar yağışı Avrupa Yakası’nda Boğaz hattı çevresinde, Anadolu Yakası’nda ise genel olarak etkili olacak. Gün boyunca hava sıcaklığının -1 ile 3 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Kar yağışının akşam saat 18.00’den sonra etkisini yitirmesi öngörülürken, buzlanma ve don riskinin yarın sabah saatlerinde de devam edeceği belirtildi.

Hafta sonu ise hava sıcaklıklarının yükselerek 16 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

