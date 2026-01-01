İstanbul'da Bazı Vapur Seferleri İptal Edildi

İstanbul’da, olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle bazı vapur seferlerinin yapılamayacağı duyuruldu.

İstanbul'da Bazı Vapur Seferleri İptal Edildi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İBB Şehir Hatları AŞ'den yapılan açıklamaya göre, kar yağışı nedeniyle kentteki deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor.

Bu kapsamda, iptal edilen vapur seferleri şöyle sıralandı:

"İstinye-Çubuklu, Beşiktaş-Kadıköy-Eminönü, Beşiktaş-Kadıköy, Üsküdar-Karaköy-Eminönü, Kadıköy-Karaköy-Eminönü, Kabataş-Kadıköy-Adalar, Üsküdar-Eyüpsultan, Anadolukavağı-Rumelikavağı-Sarıyer, Çengelköy-Bebek-Kanlıca-İstinye, Eminönü-Rumelikavağı, Üsküdar-Anadolukavağı, Adalar-Beşiktaş, Kısa Boğaz Turu, Uzun Boğaz Turu, Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy, Bostancı-Adalar ring, İstinye-Çubuklu, Beykoz-Sarıyer, Kabataş-Kadıköy, Aşiyan-Anadoluhisarı-Küçüksu, Üsküdar-Aşiyan, Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Hasköy-Sütlüce-Eyüpsultan, Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Hasköy-Sütlüce-Eyüpsultan, Çengelköy-Kabataş, Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü, Bostancı-Moda-Kabataş"

Kaynak: AA

Etiketler
İstanbul Vapur
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
İstanbul'da Korkunç İddia: 2 Aylık Bebek Açlıktan Öldü! Aile Üyeleri Gözaltında İstanbul'da Korkunç İddia: 2 Aylık Bebek Açlıktan Öldü! Aile Üyeleri Gözaltında
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
Yoğun Kar Yağışı Eğitime Ara Verdirdi! İşte Tatil Edilen İller Kar Yağışı Eğitime Ara Verdirdi! İşte Tatil Edilen İller
ÇOK OKUNANLAR
Milli Piyango Sonuçları Açıklandı: İşte 800 Milyon TL'yi Kazanan Bilet İşte 800 Milyon TL'yi Kazanan Bilet
TÜİK Verileri Alarm Veriyor: İstanbul'dan Büyük Kaçış TÜİK Verileri Alarm Veriyor: İstanbul'dan Büyük Kaçış
Alkol, Sigara, Benzin, Motorin... Zam Yağmuru Başladı! İşte Rakamlar Alkol, Sigara, Benzin, Motorin... Zam Yağmuru Başladı! İşte Rakamlar
Van'da Mahalleye Çığ Düştü 22 Ev Boşaltıldı! Kahreden Haber Geldi Van'da Mahalleye Çığ Düştü! 22 Ev Boşaltıldı
Türkiye Filistin İçin Tek Yürek Oldu: İstanbul'dan Dünyaya 'Gazze' Mesajı Türkiye Filistin İçin Tek Yürek Oldu: İstanbul'dan Dünyaya 'Gazze' Mesajı